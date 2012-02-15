Азарова возмутило, что люди, простояв 1,5 часа на морозе, показали ему «тыл»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ удивлен демаршем ветеранов-афганцев во время сегодняшней церемонии возложения цветов представителями власти к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время встречи с матерями воинов, погибших во время войны в Афганистане, а также с представителями других общественных организаций афганцев.

«Мы сегодня возлагали венки, а кто-то там какие-то демарши устраивал. Это что, правильно? Они кому демарши устраивают? Кому?» - спросил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, члены ВОО "Никто, кроме нас" повернулись спиной к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ во время церемонии возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам, которая проходила в Киеве по случаю 23-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

По информации ряда СМИ, ветераны-афганцы уже в 8.00 собрались возле памятника воинам-интернационалистам в Киеве. Однако подойти к монументу они не могли, потому что дорогу перегородило металлическое ограждение и сотрудники охраны В.ЯНУКОВИЧА. В результате воинам-афганцам пришлось около 1,5 часов стоять на морозе, ожидая появления главы государства, который задерживался. Ветераны выстроились приблизительно в 50 м от памятника. Когда приехал В.ЯНУКОВИЧ, они по команде командиров развернулись к Президенту спинами.

Афганцы смогли возложить цветы к памятнику только после отъезда В.ЯНУКОВИЧА.