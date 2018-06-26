Клюев в должности секретаря Совбеза: опала или новая ступенька?

Когда на сайте Президента появилось сообщение об освобождении Андрея Клюева от должности вице-премьер-министра и назначении его на должность секретаря СНБО, тема Совбеза как раз была у нас, как говорят, "в работе" . Мы занялись этой историей, потому что выступления до вчерашнего дня секретаря СНБО Раисы Богатыревой стали настолько спорадическими, а темы непредсказуемыми, что мы решили выяснить, чем в ежедневном режиме там занимается Раиса Васильевна и ее заместители Нестор Шуфрич и Александр Медведько, как часто проводятся заседания, стало ли СНБО автором хотя бы каких-то концепций в области безопасности. В понедельник мы отправили соответствующий запрос с просьбой прояснить эти и другие вопросы. Нас в этой теме, в первую очередь, интересует, как и по чьему "велению" некогда мощный СНБОУ, созданный по американской модели, постепенно превратился то ли в скамью запасных, то ли в отстойник для политиков, которые не то собираются на пенсию, не то пересиживают неблагоприятные времена...

Мы обобщили беседы с чиновниками, которые рассказывали о золотом времени периода Горбулина. Тогда СНБО держал руку на пульсе всех проблем национальной безопасности, как внешних, так и внутренних. В первые годы создания (1994-1996) в СНБО были найдены механизмы оперативного реагирования на проблемы, которые возникали в сфере национальной безопасности. Но при этом разрабатывались и стратегические подходы. Три постепенно созданных на базе СНБО исследовательских центра позволяли проводить как стратегический анализ сферы безопасности, так и соответствующее оперативное прогнозирование. На базе этого нарабатывались проекты решений по тому или другому вопросу. Эффективная работа сети исследовательских центров давала объективную картину того, что происходит в государстве. Аппарат СНБО играл важную роль и был стержнем координации усилий всех государственных учреждений, которые имеют отношение к национальной безопасности. Такая закрытая группа ведомств, как МИД, Минобороны, СБУ, Служба внешней разведки, МВД, где никто никогда не спешит делиться информацией, эффективно сотрудничали именно на площадке СНБО. Тогда все политики понимали, что военная доктрина не может приниматься в отрыве от внешнеполитической. Эта система СНБО начала приходить в упадок при Кучме, когда он был избран на второй срок. Кучми-второму уже не была нужна объективная картина, ему была нужна картина, которая отвечала бы словам: “А в остальном, прекрасная маркиза”... Следующие кадровые назначения секретарей шли в направлении: “От хуже к еще хуже”. СНБО Горбулина и Марчука еще сохраняла свою эффективность. А дальнейшие назначения трансформировали аппарат совета таки в отстойник. Кроме того, начали говорить, что СНБО превратилась в структуру, в которой даже можно было решить личные вопросы. Говорили, что один из ее недавних руководителей просто “купил” эту должность у прежнего президента, чтобы иметь возможности контроля над таможенными коридорами.

На наш запрос, направленный госпоже Богатыревой, по закону о доступе к публичной информации теперь уже должен отвечать Андрей Клюев.

Освобождение от вице-премьерской должности председателя избирательного штаба Регионов Андрея Клюева, которое предшествовало назначению, было неожиданным. Причины называют разные. После того как во время последнего выступления в парламенте на открытии сессии Янукович семь минут слушал скандирование оппозиции “Юле-волю”, журналисты спорили, кому за это достанется на орехи от Президента — главе АП Сергею Левочкину или тому, кто официально отвечает за парламент, — Андрею Клюеву?

Вчера стало понятно, что все-таки Клюеву. Поговаривают также, что гарант был разгневан ситуацией из Забзалюком. И якобы он не стал распутывать интригу: настоящий ли разведчик Забзалюк, контрразведчик, или двойной агент ли, но в этом беспорядке и позоре был обвинен Клюев. Это же он время от времени общается с Кожемякиным. Эксперты, в конечном итоге, сходятся во мнении, что увольнение Клюева - это результат усиления группы РосУкрЭнерго. Также неслучайным считают скандал вокруг якобы злоупотреблений Клюева с деньгами Еврокомиссии.

“Освобождения-назначения Клюева показывают, что борьба за власть в окружении Президента становится публичной, - сказал в комментарии УНИАН- Все знали, что внутри окружения есть конкурирующие группы. Те, кто проигрывает, переводятся на "пенсию". Ну вспомните, где Нестор Шуфрич, который кстати, тоже противостоял Левочкину? - В СНБО. Чем объяснить взлет Раисы Богатыревой, которая оказалась в правительстве? Она была лично предана Президенту. Богатырева оставалась человеком Януковича, даже когда возглавляла Совбез при Ющенко. Рационализировать решения Президента тяжело. Думаю, что он руководствуется эмоциями, главная из которых — личная преданность. Кредитная история, опыт, профессия, которые были у Клюева, второстепенны, потому что первично в этом перечне личное отношение первого лица. Мне рассказывали, что члены правительства, которые хотели видеть себя в первой пятерке, не получили поддержку Президента идти в депутатский список. Якобы он вызывал их к себе и сказал: ребята, вы работаете в правительстве, вы в список не идете. И это логично, потому что личное влияние на список Партии регионов должно оставаться у Януковича. Точнее — у его Администрации. В этом назначении победил Сергей Левочкин. И в принципе, на Клюева было нетрудно найти компромат. Его в конечном итоге обвинили в том, что не подписана ЗСТ с Европой, провалена и ЗСТ с СНГ. Но я считаю, что вот назначение значит, что к власти вместо просто русофилов, придут русофилы, управляемые Москвой. Потому, что Москва имеет влияние на кадровые решения".

Только некоторые эксперты видят в этом назначении вероятное возрождение роли этой структуры.считает, что "назначение Клюева может свидетельствовать о сознательном усилении СНБО, на которое дал добро Виктор Федорович и превращении его в альтернативный центр выработки и кураторства президентской политики.

Янукович столкнулся с вызовами. Это и внешние вызовы: давление Европы, США по поводу ситуации с Тимошенко и ограничения политических свобод. К этому добавляются финансовые заявления Филиппа Гордона. К Украине как к стране-должнику настроены критически, хотя пока не катастрофически. Плюс неопределенность ситуации с Россией, которая сопровождается жесткостью и недовольством со стороны Путина. А если прибавить и возвращение бунтов, восстаний чернобыльцев, афганцев... То, очевидно, необходимо укреплять СНБО, силовой блок, который будет координироваться специальным органом. Потому логично выглядит, что одного из ключевых игроков донецкой команды направляют именно сюда. А если учитывать кризис в ПР, ситуацию, когда регионам не с чем идти на выборы (бюджет пуст, чтобы раздавать обещания), то логично выглядит, что руководить избирательной кампанией будет человек на должности секретаря СНБО. Потому что руководить на этом посту с опорой на административно-полицейский режим удобнее, чем из КМУ, бюджетные "закрома" которого пусты. В этом назначении есть логика подготовки к обороне в условиях сложного внешнеполитического избирательного года".

Сможет ли Андрей Клюев что-то изменить в должности секретаря СНБО? Станет ли этот орган площадкой для общения силовых ведомств (скажем проще: будут ли ходить министр обороны Дмитрий Саламатин и председатель СБУ Игорь Калинин на совещания к отставному вице- Клюеву)? Сможет ли продуцировать РНБО какую-то аналитику, которая становилась бы основой государственных решений для имплементации в законодательство? Об этом мы спросили политика, который работал и в СНБО периода Ющенко и уже при Януковиче.

Степан Гавриш, прежний первый заместитель секретаря СНБО:

-Сможет ли что-то на этом посту сделать Андрей Петрович Клюев? - Только если договорится с главой Администрации Президента Сергеем Левочкиным.

СНБО превратился в частный заповедник, куда отправляют людей, которые растерялись в системе политических координат, в узкосделанной системе власти. СНБО как конституционный орган де-факто прекратил свою институционную деятельность. Например, я был назначен в 2008 году первым заместителем. До 2010 года там было проведено сорок четыре заседания, и было рассмотрено больше сотни вопросов, было выдано семьдесят шесть указов Президента по вопросам нацбезопасности. А за последние два года было проведено три или четыре заседания. Если не учитывать возможность секретных заседаний. СНБО как стратегический институт, как орган в системе сдержек и противовесов в политической системе, как конституционный орган сейчас фактически отправлен в отставку без объяснений, без каких бы то ни было причин. В условиях, когда вопрос национальной безопасности стоит чрезвычайно остро и принципиально, когда вопрос безопасности равняется теме независимости, понять логику такого отношения к СНБО сложно.

Маша Мищенко