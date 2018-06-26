Клюев в должности секретаря Совбеза: опала или новая ступенька?
СНБО отправили в отставку... Логично выглядит, что одного из ключевых игроков донецкой команды направляют именно сюда... В принципе, на Клюева было нетрудно найти компромат...
|Раиса Богатырева и Андрей Клюев
Мы обобщили беседы с чиновниками, которые рассказывали о золотом времени периода Горбулина. Тогда СНБО держал руку на пульсе всех проблем национальной безопасности, как внешних, так и внутренних. В первые годы создания (1994-1996) в СНБО были найдены механизмы оперативного реагирования на проблемы, которые возникали в сфере национальной безопасности. Но при этом разрабатывались и стратегические подходы. Три постепенно созданных на базе СНБО исследовательских центра позволяли проводить как стратегический анализ сферы безопасности, так и соответствующее оперативное прогнозирование. На базе этого нарабатывались проекты решений по тому или другому вопросу. Эффективная работа сети исследовательских центров давала объективную картину того, что происходит в государстве. Аппарат СНБО играл важную роль и был стержнем координации усилий всех государственных учреждений, которые имеют отношение к национальной безопасности. Такая закрытая группа ведомств, как МИД, Минобороны, СБУ, Служба внешней разведки, МВД, где никто никогда не спешит делиться информацией, эффективно сотрудничали именно на площадке СНБО. Тогда все политики понимали, что военная доктрина не может приниматься в отрыве от внешнеполитической. Эта система СНБО начала приходить в упадок при Кучме, когда он был избран на второй срок. Кучми-второму уже не была нужна объективная картина, ему была нужна картина, которая отвечала бы словам: “А в остальном, прекрасная маркиза”... Следующие кадровые назначения секретарей шли в направлении: “От хуже к еще хуже”. СНБО Горбулина и Марчука еще сохраняла свою эффективность. А дальнейшие назначения трансформировали аппарат совета таки в отстойник. Кроме того, начали говорить, что СНБО превратилась в структуру, в которой даже можно было решить личные вопросы. Говорили, что один из ее недавних руководителей просто “купил” эту должность у прежнего президента, чтобы иметь возможности контроля над таможенными коридорами.
На наш запрос, направленный госпоже Богатыревой, по закону о доступе к публичной информации теперь уже должен отвечать Андрей Клюев.
|Виктор Янукович
Вчера стало понятно, что все-таки Клюеву. Поговаривают также, что гарант был разгневан ситуацией из Забзалюком. И якобы он не стал распутывать интригу: настоящий ли разведчик Забзалюк, контрразведчик, или двойной агент ли, но в этом беспорядке и позоре был обвинен Клюев. Это же он время от времени общается с Кожемякиным. Эксперты, в конечном итоге, сходятся во мнении, что увольнение Клюева - это результат усиления группы РосУкрЭнерго. Также неслучайным считают скандал вокруг якобы злоупотреблений Клюева с деньгами Еврокомиссии.
|Валерий Дымов
|Вадим Карасев
Янукович столкнулся с вызовами. Это и внешние вызовы: давление Европы, США по поводу ситуации с Тимошенко и ограничения политических свобод. К этому добавляются финансовые заявления Филиппа Гордона. К Украине как к стране-должнику настроены критически, хотя пока не катастрофически. Плюс неопределенность ситуации с Россией, которая сопровождается жесткостью и недовольством со стороны Путина. А если прибавить и возвращение бунтов, восстаний чернобыльцев, афганцев... То, очевидно, необходимо укреплять СНБО, силовой блок, который будет координироваться специальным органом. Потому логично выглядит, что одного из ключевых игроков донецкой команды направляют именно сюда. А если учитывать кризис в ПР, ситуацию, когда регионам не с чем идти на выборы (бюджет пуст, чтобы раздавать обещания), то логично выглядит, что руководить избирательной кампанией будет человек на должности секретаря СНБО. Потому что руководить на этом посту с опорой на административно-полицейский режим удобнее, чем из КМУ, бюджетные "закрома" которого пусты. В этом назначении есть логика подготовки к обороне в условиях сложного внешнеполитического избирательного года".
Сможет ли Андрей Клюев что-то изменить в должности секретаря СНБО? Станет ли этот орган площадкой для общения силовых ведомств (скажем проще: будут ли ходить министр обороны Дмитрий Саламатин и председатель СБУ Игорь Калинин на совещания к отставному вице- Клюеву)? Сможет ли продуцировать РНБО какую-то аналитику, которая становилась бы основой государственных решений для имплементации в законодательство? Об этом мы спросили политика, который работал и в СНБО периода Ющенко и уже при Януковиче.
Степан Гавриш, прежний первый заместитель секретаря СНБО:
|Степан Гавриш
СНБО превратился в частный заповедник, куда отправляют людей, которые растерялись в системе политических координат, в узкосделанной системе власти. СНБО как конституционный орган де-факто прекратил свою институционную деятельность. Например, я был назначен в 2008 году первым заместителем. До 2010 года там было проведено сорок четыре заседания, и было рассмотрено больше сотни вопросов, было выдано семьдесят шесть указов Президента по вопросам нацбезопасности. А за последние два года было проведено три или четыре заседания. Если не учитывать возможность секретных заседаний. СНБО как стратегический институт, как орган в системе сдержек и противовесов в политической системе, как конституционный орган сейчас фактически отправлен в отставку без объяснений, без каких бы то ни было причин. В условиях, когда вопрос национальной безопасности стоит чрезвычайно остро и принципиально, когда вопрос безопасности равняется теме независимости, понять логику такого отношения к СНБО сложно.
Маша Мищенко