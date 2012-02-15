Сумского губернатора подозревают в причастности к банкротству «Свемы»

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и руководителям правоохранительных органов с требованием расследовать возможное участие председателя Сумской областной государственной администрации Юрия ЧМЫРЯ в доведении до банкротства ОАО «Акционерная компания «Свема» (г. Шостка Сумской области).

Ю.ЧМЫРЬ в 2003-2004 гг. был председателем правления ОАО "АК "Свема".

В обращении депутата, копию которого имеет УНИАН, отмечается, что через полтора года после начала работы Ю.ЧМЫРЯ на «Свеме» - в октябре 2004 г. Хозяйственный суд Сумской области начал процедуру банкротства ОАО «АК «Свема».

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО утверждает, что в результате незаконных действий государство фактически утратило значительные объекты на этой промышленной площадке.

По мнению Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, в контексте приведенного следует рассматривать намерения Ю.ЧМЫРЯ и его подчиненных реализовать «Государственную целевую программу развития индустриального промышленного парка «Свема» в городе Шостке Сумской области на 2012-2015 годы».

«Лоббирование такой, по моему мнению, коррупционной схемы Государственной целевой программы развития индустриального промышленного парка «Свема» имеет целью отмывание 15 млн. грн. бюджетных средств и реконструкцию инфраструктуры объектов, которые находятся в частной собственности, за государственные средства», - утверждается в депутатском обращении.

В запросе отмечается, что приведенные факты дают основания сделать вывод, что в действиях бывшего руководителя ОАО «Свема», сегодня председателя Сумской ОГА Ю.ЧМЫРЯ является нарушением Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

*** ОАО «АК «Свема» (Светочувствительные материалы) (раньше ВО «Свема») - украинское предприятие по производству кино- и фотопленки. Было основано в 1931 году в городе Шостка (Сумская область, Украина) и включено в перечень стратегических объектов СССР.

ОАО "АК "Свема" - в свое время крупнейшее предприятие бывшего СССР, который специализируется на выпуске всех видов любительских и профессиональных кинофотоматериалов, как черно-белых, так и цветных (негативные, позитивные, контратипные (используются на телевидении), звуковые, фотопленки чертежные и технические, фотобумага специального назначения, рентгенпленки медицинские и технические, рентгенпленки для регистрации космических излучений, пленки для оборонной промышленности и космических исследований). Изготовлялись магнитные ленты для любительской звукозаписи, радиовещания, вычислительной техники, телевидения. Предприятие выпускало все типы подкладок для производства кинофотоматериалов, магнитных лент, полиграфических материалов. Изготовлялись также композиционные материалы на основе клейких лент, клейкие ленты и клеевые композиции специального назначения, полиграфические краски, фотожелатин и пищевой желатин.

Уставный фонд предприятия - 488,071 млн. грн.

В настоящее время 91,6% акций «Свемы» принадлежит украинскому государству, 8,4% - физическим и юридическим лицам.

ФГИУ периодически безуспешно пытается продать государственные 91,6% акций (последняя попытка была в феврале 2011 г. при стартовой цене 313 млн. грн.), но никто не хочет покупать, поскольку наиболее привлекательные активы выведены из предприятия.