Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО требует возобновить работу сайта «Дорожный контроль».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, он заявил: «Закрытие судебным решением сайта является грубым ударом по общественной деятельности, направленной на защиту прав украинских водителей и общественный контроль за работой работников ГАИ».

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, закрыт сайт общественной организации, которая своей эффективной правозащитной деятельностью, неоднократными разоблачениями случаев беззакония, взяточничества и вымогательства на дороге заставляла работников Госавтоинспекции действовать в рамках закона и считаться с правами водителей.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО раскритиковал то, что решение Деснянского районного суда Киева было принято по делу по иску инспектора «Кобры» ГАИ МВД даже без ведома «Дорожного контроля».

«Такие действия свидетельствуют о желании милиции просто отмахнуться от любых реальных попыток общественного контроля за своей деятельностью, вместо того чтобы нормально сотрудничать с общественными организациями, которые защищают права водителей», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, препятствование деятельности «Дорожного контроля» указывает на то, что ежедневные заявления руководства МВД об открытости и реформировании милиции по европейским стандартам далеки от реальности.

«Требуем возобновить работу сайта «Дорожного контроля» и прекратить препятствовать правозащитной деятельности этой организации. Мы готовы оказать «Дорожному контролю» всю необходимую правовую помощь для возобновления работы сайта», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщали СМИ, 14 февраля Деснянский райсуд Киева принял решение временно прекратить работу сайта «Дорожный контроль». Такое решение было принято по иску инспектора ГАИ Г.ГЕТЬМАНЦЕВА к «Дорожному контролю». Г.ГЕТЬМАНЦЕВ считает, что на сайте размещалась «недостоверная информация».