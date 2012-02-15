Назначение Клюева в СНБО может означать силовой сценарий на выборах?

Назначение руководителя избирательного штаба секретарем СНБО может быть оправданным в том случае, если власть делает ставку на силовой сценарий, считает политолог Вадим Карасев.

Так, в интервью радио "Свобода" он сказал: «Останется ли Клюев руководителем избирательной кампании? Если так, то ставка будет делаться на СНБО в предвыборной политике Партии регионов, а не на правительство. И это уже не бюджет и популистские выплаты, а ставка на административно-полицейский ресурс, потому что именно секретарь СНБО координирует работу силовиков. Так что преждевременно говорить о послаблении Клюева. Это может быть и его усиление», – отмечает Вадим Карасев.