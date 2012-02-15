Почему Киреев писал напрямую Януковичу?

Высший административный суд Украины принял к рассмотрению повторный иск народного депутата Украины Юрия ОДАРЧЕНКО к Президенту Украины и Высшей квалификационной комиссии судей о незаконности назначения Родиона КИРЕЕВА на должность судьи Печерского районного суда города Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской организации «ВО «Батьківщина», иск принят в производство, а рассмотрение дела состоится в Высшем административном суде Украины (ул. Московская, 8, корп. 5) 28 февраля в 10:30.

По утверждению истца, Р.КИРЕЕВ был незаконно назначен на должность судьи Печерского районного суда, поскольку во время его перевода из Березанского районного суда Киевской области он не сдавал необходимого квалификационного экзамена, не была опубликована информация о его переводе в прессе, а также не был проведен конкурс на замещение должности.

Кроме того, по убеждению Ю.ОДАРЧЕНКО, была нарушена процедура перевода судьи: Р.КИРЕЕВ подал заявление о переводе не в квалификационную комиссию, как того требует закон, а непосредственно Президенту Украины, который и удовлетворил его просьбу.

Как сообщается, ранее Ю.ОДАРЧЕНКО уже обращался в ВАСУ с иском о незаконности занятия Р.КИРЕЕВЫМ должности судьи, но тогда иск был оставлен без рассмотрения по формальным основаниям. До того, как дело было принято в производство, было подано 3 исковых заявления и 2 апелляционные жалобы, которые судом не были рассмотрены по разным основаниям.

В случае удовлетворения исковых требований, приговор Р.КИРЕЕВА в отношении экс-премьер-министра, лидера «ВО «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО станет незаконным, поскольку он был принят неполномочным судьей, считают в «Батьківщині».