Хмельницкие однопартийцы написали Тимошенко

Делегаты XV конференции Хмельницкой городской организации ВО "Батькивщина" передали письмо поддержки в Качановскую исправительную колонию в Харькове, где находится лидер "Батькивщины", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.Как передает корреспондент УНИАН, текст письма сегодня на конференции в Хмельницком озвучил народный депутат от "Батькивщины" Лев БИРЮК.

Делегаты конференции пожелали партийному лидеру сохранить здоровье и творческие силы для участия в парламентских выборах и "победы над правящей хунтой".

"Мы уверены, что инспирированные против Вас так называемые" уголовные дела "лопнут, как мыльный пузырь", - говорится в письме.

Председатель Хмельницкой городской организации ВО "Батькивщина" Валерий ЛЕСКОВ сообщил, что это письмо Ю.ТИМОШЕНКО передаст ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО.

Справка. В Хмельницкой городской организации ВО "Батькивщина" насчитывается около 3200 членов.