Азаров завтра представит Богатыреву Кабмину

15 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представит членам правительства вице-премьер-министра - министра здравоохранения Раису БОГАТЫРЁВУ.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время представления новоназначенного секретаря СНБО Андрея КЛЮЕВА.

«Завтра по моему поручению премьер-министр Николай АЗАРОВ представит Раису Васильевну и Министерству здравоохранения, и Кабинету министров», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ своими указами назначил А.КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, уволив его с должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины.

Перед этим Президент уволил Р.БОГАТЫРЁВУ с должности секретаря СНБО и назначил ее вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения Украины.