Бютовец заявляет, что его округ специально «порезали»

Народный депутат Украины ("БЮТ-Батькивщина"), председатель Хмельницкой областной партийной организации ВО "Батькивщина" Василий КРАВЧУК заявляет, что действующая власть разделила избирательный округ в Хмельницкой области, в котором он был избран.

Об этом политик сказал в комментарии УНИАН.

"Мой избирательный округ, по которому я прошел в Верховную Раду (округ № 189 с центром в городе Волочиск - УНИАН), практически разделен и порезан. По моей информации, Белогорский и Изяславский районы отошли к Староконстантинову, а Теофипольский район отошел Городоцкому и Чемеровецкому районам. Это выглядит нелогично, ведь от крайней точки Теофипольского района до Чемеровецкого расстояние – почти 200 км", – сказал В.КРАВЧУК.

По его мнению, власть так поступает для того, чтобы минимизировать шансы на победу кандидатов от "Батькивщины".

"Они (власть - УНИАН) взъелись на то, что я – народный депутат, и возглавляю областную партийную организацию ВО "Батькивщина". Их задача – не допустить меня в парламент", – считает В.КРАВЧУК.

Он также сообщил, что ЦИК до 28 апреля должен обнародовать окончательные списки мажоритарных округов Украины.