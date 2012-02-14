Регионалке приятно, что в правительстве Азарова появится женщина

Железная выдержка, прагматизм, помноженный на разумную компромиссность помогут Раисе Богатыревой успешно продолжить реформирование отечественной системы здравоохранения. Об этом, комментируя назначение Раисы Богатыревой на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра здравоохранения Украины, заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Елена Бондаренко, сообщает официальный сайт ПР.

«Раиса Васильевна Богатырева, безо всякого сомнения, - один из сильнейших менеджеров в отрасли медицины. Огромный жизненный и профессиональный опыт позволит ей успешно продолжить реформирование отечественной системы здравоохранения. На новой должности ей предстоит решить огромное количество задач по обеспечению качественной и своевременной медицинской помощью каждого украинца, который в ней нуждается», - отметила политик.

По убеждению Елены Бондаренко, Раиса Багатырева обладает для этого всеми необходимыми качествами: железной выдержкой, целеустремленностью, а также поразительной способностью находить наиболее оптимальное и эффективное решение в самых сложных ситуациях.

«Лично мне как женщине в политике приятно, что в Правительстве Николая Азарова появится представительница прекрасного пола. Ведь в тех коллективах, где работают женщины, преобладает дипломатичность, шарм, меткость и гармония», - подытожила парламентарий.