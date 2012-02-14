Янукович перетряс СБУ

Указы - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал ряд указов о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины. Так, указом Президента Украины № 94/2012 Андрей СЕДИК назначен начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Указом Президента Украины № 93/2012 Александр КОНШИН назначен начальником Управления работы с личным составом СБУ. Указом Президента Украины № 92/2012 Леонид ПЯТА уволен с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, а указом № 91/2012 Александр ТАРАСОВСКИЙ уволен сдолжности начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

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