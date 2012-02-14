Нардеп ожидает от Клюева повышения эффективности СНБО

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Анатолий Кинах убежден, что большой опыт управленческой работы Андрея Клюева позволит повысить качество и эффективность деятельности СНБО. Об этом он заявил во вторник, 14 февраля, комментируя назначение Андрея Клюева на должность Секретаря СНБО Украины.

«Совет национальной безопасности и обороны Украины - это конституционный орган, который возглавляет Президент государства. Он имеет очень важное значение для выполнения функций защиты национальной безопасности страны. Также это - эффективная площадка для рассмотрения всех вопросов государственного значения, и в первую очередь тех, которые касаются защиты и безопасности национальных интересов нашего государства. Ведь именно СНБО рассматривает решения, которые являются приоритетом с точки зрения национальной безопасности Украины», - цитирует политика интернет-портал Партии регионов.

Анатолий Кинах выразил убеждение, что Андрей Клюев - человек с большим опытом управленческой работы на уровне Кабинета Министров. «А поэтому назначение его на должность Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины позволит повысить качество и эффективность деятельности СНБО», - отметил депутат.

«Новое назначение А. Клюева даст возможность формирования эффективных направлений стратегии развития государства. Особенно в контексте таких важных составляющих, как энергетическая, продовольственная, транспортная и информационная безопасности страны. Поэтому я оцениваю это кадровое решение положительно и уверен, что Украине как независимому государству необходимо максимально увеличить свои усилия, чтобы современными методами защищать свои интересы и создавать условия для эффективного развития», - резюмировал парламентарий.