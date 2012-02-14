В Минобразования не могут поверить в скандал со студентами-«заложниками»

Информация о том, что ректор лишенного лицензии Института экологии и медицины запер в аудитории студентов, которые хотели забрать свои документы – провокация.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Департамента высшего образования Минобразования Ярослав БОЛЮБАШ.

Он отметил, что перевод студентов из одного учебного учреждения в другое осуществляется по двустороннему согласию их руководителей.

Однако, подчеркнул Я. БОЛЮБАШ, в данном случае со стороны руководства Института экологии и медицины, лишенного лицензии 1 февраля 2012 года, согласование заявлений на перевод студентов блокировалось.

Я.БОЛЮБАШ сообщил, что представители Минобразования собрали заявления студентов. В частности, они выразили желание перевестись в Винницкий, Ивано-Франковский и Киевский медицинские университеты.

По информации Я.БОЛЮБАША, сейчас ректор и проректор подписывают заявления студентов. «Вопрос урегулирован», - отметил он.

Информацию о том, что ректор вуза М.САЛЮТА якобы отдал приказ закрыть студентов в аудитории, Я.БОЛЮБАШ назвал провокацией. «Я не могу поверить, что это так выглядело», - подчеркнул он.

Также Я.БОЛЮБАШ сообщил, что все студенты должны быть переведены в другие учебные заведения до 15 февраля, иначе дело будет поставлено на контроль прокуратуры.

Как сообщала газета «Сегодня», секретарь М.САЛЮТЫ якобы по его просьбе заперла в кабинете студентов, приехавших требовать от ректора свои документы, необходимые для перевода в другой вуз. Студенты вызвали милицию.

Родители студентов обратились в прокуратуру и в Минобразования. Они утверждают, что ректор объявил об аннулировании лицензии в вузе только 16 января и не хочет выдавать детям документы для перевода.

Газета отмечает, что позже ректор дал приказ выпустить студентов.

Как сообщал УНИАН, за 6 месяцев проверок Государственной инспекции учебных заведений Государственная аккредитационная комиссия Украины аннулировала лицензии 11 высших учебных заведений. В этом списке оказался и Институт экологии и медицины.