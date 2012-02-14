После продажи земли в Украине станет 50 миллиардеров?

Законопроекты о рынке земель и о земельном банке являются циничным обманом украинских фермеров и направлены на очередное обогащение олигархов. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, выступая на XXII съезде Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

Как сообщили в пресс-службе депутата, она отметила: «Какой закон о рынке земель? Какой закон о земельном банке? Какую лапшу вешает власть крестьянам?! С помощью таких инструментов власть отберет всю землю у крестьян, а фермерам выставит абсолютно неподъемные проценты. Мы помним, как с помощью приватизационных сертификатов у нас в стране появились 22 миллиардера. А после продажи земли их количество достигнет 50! Но при этом в Украине не появится ни одного нового фермера, ни одного нового села, где бы люди жили в достатке и уверенно смотрели в завтрашний день».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что принципиальным заданием на 2012 год для каждого украинца является понимание того, что «мы или объединимся и четко заявим свою позицию: не может быть никакого разговора о продаже земли! Мы вместе сможем отстоять свою землю, задушив в себе чувство страха. Или же мы будем продолжать бояться и останемся рабами, став соучастниками произвола, происходящего по всей стране».

«Я буду бороться за украинскую землю!», - заявила она.

Также Н.КОРОЛЕВСКАЯ от имени парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства вручила почетные грамоты представителям фермерских хозяйств, с которыми Комитет активно сотрудничал на протяжении 2011 года.