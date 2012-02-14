Свидетеля, который стал на сторону Луценко, уволили из МВД

Свидетеля по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО уволили из Министерства внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба партии “Народная самооборона”, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил во время судебного заседания.

Ю.ЛУЦЕНКО сделал замечание, что свидетеля Богдану ВАСИЛЕНКО на этой неделе уволили из МВД после ее показаний по делу экс-министра в суде.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля, представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение трех лет занимать организационно-распорядительные должности.

Сегодня адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ заявлял, что расследование дела его подзащитного велось с нарушениями, в частности, следователи оказывали давление на свидетелей. По его словам, «свидетелю ВАСИЛЕНКО следователи угрожали увольнением с работы в МВД; свидетеля МАРЕЦКОГО следователи допрашивали до 22.00, и он, имея проблемы с сердцем, подписал протокол допроса, не читая его. По словам адвоката, свидетели КУРКО, СОРОКА, ПРИЛИПКО, БОЙКО, ПЕРТУК, ШУМИЛО, КОШИЛЬ, ЛЕВЧЕНКО, ХОМЕНКО и другие уже в суде опровергли информацию, которая содержится в протоколах их допросов. Свидетеля БУТЕЙКО допрашивали с 00.25 до 01.45 – ночью».