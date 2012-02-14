Богатырева стала вице-премьером - министром здравоохранения

Перестановки наверху

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Раису БОГАТЫРЁВУ с должности секретаря СНБО, и назначил ее вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения Украины. Также В.ЯНУКОВИЧ подписал указ об увольнении Александра АНИЩЕНКО с должности министра здравоохранения Украины. Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства. Справка УНИАН. А.АНИЩЕНКО был назначен главой Минздрава 24 мая 2011 года.

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