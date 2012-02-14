Янукович сменил секретаря СНБО
16:49, 14 февраля 2012Политика
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Указ президента
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Андрея КЛЮЕВА секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, уволив его с должности первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины.
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
Перед этим Президент уволил Раису БОГАТЫРЁВУ с должности секретаря СНБО, и назначил ее вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения Украины.
Справка УНИАН. Р.БОГАТЫРЁВА была назначена секретарем СНБО в конце 2007 года.
А.КЛЮЕВ занимал должность первого вице-премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года.
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