Тюремщики утверждают, что Тимошенко срывает медобследование

В Государственной пенитенциарной службе Украины заявляют, что экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится в заключении в Качановской колонии, отказалась от обследования специалистами Минздрава и врачами ГПтС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПтС Украины на официальном сайте ведомства.

В частности, в сообщении отмечается, что в рамках выполнения международных договоренностей, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного законодательства и межведомственного приказа о создании комиссии для медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО сегодня, 14 февраля, в Качановскую исправительную колонию Харьковской области прибыла комиссия высококвалифицированных врачей, в том числе представители от Канады и Федеративной Республики Германия, и что членами комиссии пациентке было предложено провести обследование состояния ее здоровья по ее же требованию.

«Однако, заключенная отказалась от участия в обследовании специалистов Минздрава Украины и врачей ГПтС Украины», - отмечают в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Такие заявления Ю.ТИМОШЕНКО в Государственной пенитенциарной службе Украины называют «прямым нарушением требований действующего законодательства Украины (в частности, ст.116 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, которой предусмотрено консультирование, лечение или обследование привлеченными врачами больного осужденного под надзором медперсонала исправительного заведения) и расценивается как нежелание проходить осужденной Ю.ТИМОШЕНКО медобследования в рамка правового поля».

Об отказе Ю.ТИМОШЕНКО от предложенных услуг врачей составлен соответствующий акт.

Теперь комиссия принимает решение относительно дальнейших своих действий, сообщают в пенитенциарной службе.