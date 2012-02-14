В ГПУ говорят, что заграничные медики начали обследование Тимошенко

Смешанная международная медицинская комиссия начала проведение независимого обследования экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

«Сегодня, 14 февраля, смешанная международная медицинская комиссия начала проведение независимого обследования Ю.ТИМОШЕНКО. В связи с этим, ранее назначенные на сегодня следственные действия (ознакомление с материалами уголовного дела относительно «Единых энергетических систем Украины») переносятся, и будут продолжены по окончании обследования», - сказано в сообщении.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что защитник обвиняемой по делу С.ВЛАСЕНКО, который принимает участие в процессе ознакомления, предупрежден о перенесении следственных действий.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Украину прибыли специалисты из Федеративной Республики Германии и Канады, которые вместе с украинскими врачами проведут комиссионное обследование экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Сегодня медицинская комиссия прибыла в Харьков.

Сегодня утром С.ВЛАСЕНКО заявил, что работники Качановской исправительной колонии безосновательно не допускают его к экс-премьеру.