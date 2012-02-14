Луценко: Меня нужно было расстрелять и на том закончить

Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко считает, что приговор по его делу будет объявлен на следующей неделе.

Об этом он сказал в интервью журналистам в Печерском районном суде Киева во время перерыва в заседании> Gazeta.ua.

"Сейчас у меня нет срока и не может его быть, если суд будет юридическим, а не политическим. На все придет время. На следующей неделе мы услышим приговор, и тогда уже можно будет комментировать", - отметил Луценко.

Экс-министра удивило выступление обвинения во время заседания. Подсудимый выразил уверенность, что прокуроры не оперировали данными судебного следствия.

"Все что происходило здесь, в суде, восемь месяцев: показания свидетелей, их допросы, заключения экспертов - было отвергнуто. Все базировалось на фальшивках, слепленных во время досудебного следствия Генпрокуратурой. Но тогда не нужно было суда. Надо было просто вызвать меня в прокуратуру, расстрелять и на том закончить, как делали "славные" потомки НКВД в 38-м году. Быковня, слава Богу, большая", - подчеркнул Луценко.

Он выразил надежду на положительный итог проведения судебных дебатов.

"Каждую запятую, каждую точку из того, что мы сейчас слышим, я опровергну во время своей части дебатов", - отметил экс-министр.

Кроме того, Луценко рассказал, что не собирается оценивать возможный срок своего ареста с точки зрения продолжительности.

"Он не объективен, необоснованный и незаконный", - считает подсудимый.