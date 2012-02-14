Адвокату Луценко показалось, что прокуроры закрыли уши пробками

Просьба прокуратуры назначить экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО наказание ниже минимального, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, которая ему инкриминируется, свидетельствует об отсутствии убедительных обвинений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в перерыве судебного заседания в комментарии журналистам заявляет адвокат экс-министра Алексей БАГАНЕЦ.

«Просьбу прокуроров к суду применить к Юрию Витальевичу ЛУЦЕНКО требования ст. 69 УПК о назначении наказания ниже предусмотренного Уголовным кодексом Украины согласно ст. 191 ч.5, это, я считаю, - это мое личное мнение, - это признание того, что действительно обвинение ему предъявлено недостаточно убедительное», - сказал А.БАГАНЕЦ.

В то же время он заметил, что у него после выступления в дебатах прокуроров создалось впечатление, что они в зале судебного заседания на протяжении 8 месяцев, пока шло судебное следствие, не присутствовали и пришли только сегодня с обвинительным заключением, на основании которого строили свое выступление и позицию в дебатах.

Кроме того, по словам А.БАГАНЦА, он склоняется к мнению, что представители прокуратуры «сидели все эти месяцы в зале судебного заседания с закрытыми резиновими пробками ушах, как у пловцов. «В то же время мне, как бывшему представителю прокуратуры, стыдно за моих бывших коллег, что они сегодня в своем выступлении фактически просили суд привлечь заведомо невиновного человека к уголовной ответственности», - сказал адвокат.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

Сегодня, 14 февраля, представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить экс-министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4-х лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права на протяжении 3-х лет занимать организационно- распорядительные должности.