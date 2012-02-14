Власенко: заявление Карпачевой о состоянии Тимошенко - преувеличение

Осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановский исправительной колонии в Харькове, из-за плохого состояние здоровья не может самостоятельно передвигаться.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя заявление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ о том, что экс-премьер-министр начала передвигаться по камере без посторонней помощи.

«Вчера госпожа КАРПАЧОВА отметила, что ТИМОШЕНКО чуть ли не самостоятельно передвигается. Это, мягко говоря, небольшое преувеличение. Она и раньше имела возможность ходить в ванну или к столу, чтобы поесть, но это всегда происходило с помощью людей, на которых Юлия Владимировна опиралась, чтобы добраться, допустим, от кровати к столу. Так же, когда мы в следственной комнате встречаемся, если она имела возможность 5 минут посидеть, то потом я ее переводил к кровати, она ложилась и все оставшееся время лежала в постели. Так же и вчера я ее переводил от кровати к стулу, на котором она сидела. Она опиралась на меня, она самостоятельно ходить не может», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

При этом адвокат заметил, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО действительно немного улучшилось после проведенного лечения.

«Это преувеличение, хотя после лечения, которое она получила, ее состояние немножко улучшилось. Это не существенно, не кардинально, но немножко лучше. Я не скажу, что это радикально и что сняты все проблемы», - сказал С.ВЛАСЕНКО.