Тимошенко не хочет видеть врачей Минздрава

Осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове, выскажется против участия специалистов Министерства здравоохранения Украины в медицинской комиссии, которая сегодня проведет ее обследование.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

Адвокат отметил, что сегодня его не допустили к Ю.ТИМОШЕНКО, и они не смогли пообщаться, но по состоянию на вчерашний день экс-премьер высказывалась категорически против участия врачей Минздрава Украины в медицинской комиссии.

«По состоянию на вчерашний день она абсолютно четко сказала, что будет возражать против участия врачей Минздрава. Она об этом подала ряд заявлений, в том числе последнее заявление на этот счет она подала в минувшую пятницу. Она не хочет видеть врачей Минздрава в каких бы то ни было комиссиях, которые ее обследуют, это ее принципиальная позиция. Но я не понимаю, почему меня сегодня к ней не пускают. Я видел ряд людей, которые заходили к ней: это представители прокуратуры, руководящего состава пенитенциарной службы. Я не знаю, что они там сейчас с ней делают, как ее там психологически или не психологически обрабатывают, и что там вообще происходит», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, врачи Минздрава введены в состав международной комиссии для того, чтобы дисбалансировать заключения иностранных медиков. С.ВЛАСЕНКО в который раз подчеркнул, что медицинская комиссия, в состав которой входят врачи Минздрава, зависит от власти.

«Все, что происходит по делу ТИМОШЕНКО, происходит с одной целью – сфальсифицировать все, что происходит. Я считаю, что украинские врачи введены (в состав комиссии) для того, чтобы дисбалансировать заключения независимых иностранных врачей. Во-вторых, комиссия в составе шести человек, которых назначили в Минздраве и к которым ТИМОШЕНКО не имеет никакого отношения, она не может быть независимой, а мы всегда говорили о независимом обследовании», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом адвокат выразил надежду, что работа комиссии не будет сорвана, а заключения иностранных врачей отобразят реальное состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

«Это театр абсурдный. Я очень надеюсь, что работа комиссии не будет такой, а работа комиссии будет именно медицинской. И, я думаю, что будет принято решение, по крайней мере, как этого хочет Юлия Владимировна, и ее будут осматривать лишь независимые специалисты, а не назначенные чиновники, которые полностью зависимы от Министерства здравоохранения, и что результаты будут объективными и будут отображать состояние ее здоровья», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Украину прибыли специалисты из Федеративной Республики Германии и Канады, которые вместе с украинскими врачами проведут комиссионное обследование экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Сегодня медицинская комиссия прибыла в Харьков.