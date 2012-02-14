Томенко: Янукович сделал из Украины страну чрезвычайного состояния
Политик привел аргументы
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что за два года президентства Виктора ЯНУКОВИЧА Украина стала “страной чрезвычайных ситуаций”.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.
Н.ТОМЕНКО констатировал, что обычно главным показателем деятельности того или другого государственного политического деятеля является то, как относятся к нему граждане и то, какой стала страна за время его работы. «Если говорить об общественной оценке деятельности Президента, то стоит напомнить, что в 2010 году за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали почти 49% принявших участие в выборах», – напомнил он. «В то же время, если бы президентские выборы состоялись сегодня, то разные социологические компании называют цифру поддержки В.ЯНУКОВИЧА как Президента от 12 до 17%, – добавил политик. - Следовательно, почти 70% тех граждан, поддерживающие действующего Президента в 2010 году, сегодня или разочаровались в его деятельности, или не доверяют его действиям».
Вице-спикер отметил: если сравнить показатели всех предыдущих президентов, то это своеобразный рекорд недоверия. Однако еще более грустным выводом двухгодичной деятельности Президента В.ЯНУКОВИЧА, по уб,еждению вице-спикера, является то, что «за два года Украина превратилась в так называемую «страну чрезвычайного состояния».
«Ежедневно в силу разных обстоятельств, как некомпетентность и непрофессиональность власти, высокая степень коррупции на всех уровнях, деморализации общества и т. п. в Украине происходят чрезвычайные события: погибают люди на производстве, возобновилось перераспределение бизнеса, которые иногда завершается убийствами предпринимателей, стали нормой нападения на журналистов, существенно возросла статистика ограблений и разбойных нападений и пр.», – сказал Н.ТОМЕНКО. «На фоне этого правоохранительные органы, полностью утратившие доверие населения, сконцентрировали свои усилия на борьбе с политической оппозицией и журналистами, которые, например, опубликовали информацию о поврежденных бигбордах Президента», – добавил политик. «Характеристикой чрезвычайности, непрогнозируемости и нестабильности Украинского государства является фантастический отток капитала и бизнесменов, предпочитающих работать за рубежом, а не в Украине», – подчеркнул Н.ТОМЕНКО.
Вице-спикер также отметил, что единственный позитивный аргумент власти – Евро-2012 – разбивается о тот факт, что лишь 2 из 15 иностранных команд согласились во время чемпионата расположиться в Украине.