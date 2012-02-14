Прокуроры просят Луценко четыре с половиной года с конфискацией

Представители Генеральной прокуратуры просят Печерский районный суд Киева назначить экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права в течение 3 лет занимать организационно-распорядительные и хозяйственные должности.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей позицией относительно назначения указанного срока наказания сегодня в судебных дебатах по делу Ю.ЛУЦЕНКО выступила сторона государственного обвинения.

Внося соответствующее представление, представители прокуратуры обосновали «необходимость такой меры наказания степени тяжести совершенного Ю.ЛУЦЕНКО преступления, учитывая его положительные характеристики с места работы, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, государственные награды».

В то же время, сторона обвинения отметила, что, «учитывая позицию Ю.ЛУЦЕНКО относительно выдвинутого ему обвинения, невозможно применить к нему смягчающую статью наказания».

Кроме того, сторона гособвинения просит суд засчитать Ю.ЛУЦЕНКО в срок наказания срок его пребывания в следственном изоляторе и оставить до вступления приговора в силу избранную ранее меру пресечения - удержание под стражей.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.