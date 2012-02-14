Минздрав: Тимошенко может решить сама, каким врачам довериться

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО может сама определиться, с какими врачами будет работать в рамках работы медицинской комиссии с участием иностранных специалистов, которая прибыла в Харьков для ее медицинского обследования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в аэропорту первый заместитель министра здравоохранения Украины, руководитель медицинской комиссии Раиса МОИСЕЕНКО.

Она также отметила, что план работы был определен еще накануне в Киеве.

По ее словам, сегодня после знакомства с членами комиссии «ТИМОШЕНКО должна определиться и подписать соглашение о том, что она будет работать. Но если Юлия Владимировна не согласится с чем-то это будет учтено».

«Какой объем обследования, каким образом оно будет проходить, будут это инструментальные или амбулаторные мероприятия – все будет согласовано с Юлией Владимировной», - сказала Р.МОИСЕЕНКО.

Иностранные врачи сообщили, что обследование Ю.ТИМОШЕНКО будет проходить на «строго научной основе» и принципах конфиденциальности, и выразили надежду, что их работа «поможет решить это дело».

Врачи не сообщили привезли ли они какое-то медицинское оборудование, но отметили, что Харьков имеет мощную медицинскую базу.

«Мы осмотрим пациентку, а уже потом решим, какую медицинскую помощь будем оказывать, и будем пытаться оказать ту медицинскую помощь, которая является самой лучшей», - сказал на брифинге врач общей практики Джордж РЕВА (Канада).

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Украину прибыли специалисты из Федеративной Республики Германия и Канады, которые вместе с украинскими врачами проведут комиссионное обследование экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО

Сегодня, 14 февраля врачи прибыли в Харьков для обследования Ю.ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии №54.