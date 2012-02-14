Литвин обсуждает вопросы, которые «не дают Европе спать»

Председатель палаты депутатов Люксембурга Лоран МОЗАР считает, что Украине необходимо больше времени для демократизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Люксембурге после встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

«Мы согласились, что дополнительные усилия должны быть сделаны украинским правительством в этом направлении: и в вопросе независимости судебной ветви власти, и в вопросе выплат надлежащих средств европейским компаниям, и во всех вопросах демократии», - сказал председатель парламента Люксембурга.

«Я понимаю, что это очень сложная задача, и она не может быть решена в короткий период времени. Я думаю, что Украине нужно немного больше времени», - добавил он.

Л.МОЗАР подчеркнул, что в ходе встреч со своим украинским коллегой вечером 13 февраля и сегодня утром они затрагивали вопрос соблюдения принципов демократии в Украине.

При этом председатель парламента Люксембурга выразил убеждение в важности сотрудничества с Украиной, а также в принадлежности Украины к Европе.

В свою очередь, В.ЛИТВИН отметил, что обсудил с Л.МОЗАРОМ практически все вопросы, которые интересуют обе стороны.

«Мы говорили о вопросах, представляющих двусторонний интерес, вопросах, важных для будущего Европы, вопросах безопасности и вопросах, которые чувствительны для Украины и не дают Европе спать», - сказал В.ЛИТВИН.