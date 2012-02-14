Попов взялся за тендерные закупки

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявил, что власть города изучит вопрос относительно централизации закупок продуктов питания для бюджетных учреждений.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом А.ПОПОВ сказал в прямом эфире телеканала «Киев».

По словам А.ПОПОВА, необходимо усилить меры, направленные на борьбу с коррупцией в сфере тендерных закупок. В первую очередь эти меры будут касаться системы закупок товаров для организации питания в детских садах, школах и медицинских учреждениях города.

Председатель КГГА заявил, что шесть уголовных дел, которые накануне возбудила прокуратура Киева по факту разворовывания средств, предусмотренных на питание в столичных школах, – это только начало борьбы с коррупцией в сфере тендерных закупок.

«На протяжении по меньшей мере последних полгода этот вопрос постоянно находится на моем личном контроле. Считаю ненормальным, когда у нас в разных районах города цена на аналогичную продукцию отличалась на 50%. Поэтому мы провели расследование, его результатами заинтересовалась прокуратура, и уже сейчас возбуждено 6 уголовных дел. Безусловно, нарушители будут наказаны”, - сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, что правоохранительные органы продолжают вести следственные действия. В свою очередь власть будет проверять и другие бюджетные учреждения, которые обеспечивают питание детей или взрослых.

“То есть, проверки пройдут не только в заведениях образования, но и в медицинских учреждениях, учреждениях социальной опеки», – добавил А.ПОПОВ.

Председатель КГГА поручил Главному управлению внутреннего финансового контроля и аудита проверить соблюдение действующего законодательства при организации закупок продуктов питания во всех образовательных и медицинских учреждениях Киева. Он добавил, что город будет изучать возможность централизовать процесс закупок продуктов питания для бюджетных учреждений.

«Если продукты питания будут закупаться централизовано для всего города, Киевская городская государственная администрация сможет контролировать и стоимость товаров, и качество, и соответствие столичным стандартам. Уже сегодня мы подбираем таких производителей, с учетом потенциала прежде всего киевских предприятий. Это будет системный подход, и мы определимся с теми, кто обеспечит нам прежде всего высокое качество и реальные цены», – сказал А.ПОПОВ.