Власенко не пускают к Тимошенко

Работники Качановской исправительной колонии не допускают народного депутата, защитника Сергея ВЛАСЕНКО к экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

С.ВЛАСЕНКО заявил, что не понимает, по каким причинам администрация колонии блокирует его встречу с Ю.ТИМОШЕНКО. По словам защитника, вчера вечером он разговаривал с руководством Качановской колонии, «и ПЕРВУШКИН (начальник Качановской исправительной колонии Иван ПЕРВУШКИН – УНИАН) подтвердил информацию о возможности его встречи с Юлией ТИМОШЕНКО».

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что вчера получил от экс-премьер-министра задание и подготовил справку о юридических аспектах медицинского обслуживания людей в местах лишения свободы, однако, ни увидеть Ю.ТИМОШЕНКО, ни передать ей документы он не может.

Защитник уверен, что руководство колонии преднамеренно, по команде с Банковой, препятствует его встрече с Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы сделать невозможным его общение с ней до встречи с иностранными врачами.

С.ВЛАСЕНКО возмущен тем, что «режим ЯНУКОВИЧА преднамеренно препятствует работе иностранных врачей».

По его мнению, «такие действия могут свидетельствовать лишь об одном – желание режима скрыть правду о действительном состоянии здоровья Юлии ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харьков прибыла медицинская комиссия с участием иностранных специалистов для обследования экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии №54.