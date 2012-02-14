Врачи из ФРГ и Канады прибыли в Харьков для обследования Тимошенко

В Харьков прибыла медицинская комиссия с участием иностранных специалистов для обследования экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии №54.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет с членами комиссии на борту только что приземлился в харьковском аэропорту.

По предварительным данным, члены комиссии сразу же поедут в Качановскую колонию, где осмотрят Ю.ТИМОШЕНКО. Планируется, что во второй половине дня медики прокомментируют первые итоги обследования.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Украину прибыли специалисты из Федеративной Республики Германия и Канады, которые вместе с украинскими врачами проведут комиссионное обследование экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.