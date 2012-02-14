"Батьківщина", "Фронт" и "Свобода" заключили соглашение в Черкассах

13 февраля черкасские областные организации партий «Батькивщина», «Фронт Змін» и «Свобода» заключили соглашение о совместных действиях на парламентских выборах 2012 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областные организации «Батькивщины», в соглашении речь идет о том, что партии формируют единый список кандидатов в народные депутаты Украины, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах. Осуществляться это будет по принципу "один округ – один кандидат от объединенной оппозиции".

Кроме того, облорганизации выдвигают базовые требования к кандидатам - патриотизм, порядочность, принципиальность, профессиональность, общественный авторитет и безукоризненная репутация, а также несут ответственность за каждого выдвинутого кандидата перед украинским народом.

В соглашении, в частности, говорится, что «…что единственным оппонентом для объединенной оппозиции является правящий режим и те политические силы, которые его олицетворяют. Поэтому мы отказываемся от публичной взаимной критики и декларируем принцип взаимоуважения и отказ от взаимной борьбы между всеми оппозиционными политическими силами».

Лидеры областных партийных организаций-участниц соглашения обязались обеспечить его безусловное выполнение.

Кроме того, председатели областных организаций оппозиционных партий Черкасской области обратились с призывом к международным и украинским организациям направить своих наблюдателей на избирательные участки Черкасской области в день голосования на выборах в украинский парламент.