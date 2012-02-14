На довыборах победил кандидат объединенной оппозиции

В 41-ом избирательном округе (Красноармейский район Житомирской области) на довыборах депутата облсовета победил кандидат от объединенной оппозиции - партий «Фронт Змін», «Батьківщина» и Украинская платформа «Собор» Дмитрий КРОПАЧЕВ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Житомирской областной территориальной избирательной комиссии, вчера ТИК подсчитала голоса избирателей, отданных за кандидатов в депутаты облсовета на довыборах 12 февраля.

Согласно официальным данным протокола ТИК, за кандидата в депутаты от объединенной оппозиции в Житомирский облсовет Д.КРОПАЧЕВА (член партии «Фронт Змін») проголосовали 1976 избирателей (42,57%).

Второе место с отрывом в более чем 7,5% занял кандидат от Партии регионов Виктор МАРЧЕНКО, который набрал 1627 голосов (35,05%).

За кандидата от ВО «Свобода» Сидора КИЗИНА проголосовали 9,28% избирателей.

На четвертом месте - кандидат от КПУ Александр ЗАХАРЧУК, который набрал 6,28% голосов избирателей, на последнем - кандидат от партии «УДАР Виталия Кличко» Александр ГИНГИЗОВ (3,8%).

На заседании территориальной избирательной комиссии объявлены официальные результаты выборов.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Житомирский облсовет по одномандатному избирательному округу №41 проводились в связи со смертью депутата облсовета Павла Воеводы.