На Крещатике собирают книги для Качановской колонии

До 21 февраля в палаточном городке на столичном Крещатике будут принимать книги для библиотеки Качановской исправительной колонии, где сейчас находится экс-премьер-министр, лидер ВО «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации «Батькивщины», все желающие могут в любое время прийти в палаточный городок и оставить литературу у дежурных.

«У каждого из нас на полках есть книжки, которые уже давно прочитаны, из которых мы выросли по возрасту или профессионально. Они могут стать для заключенных в тюрьму женщин настоящим спасением от одиночества, разочарования и отчаяния», - прокомментировал инициативу председатель столичной организации «Батькивщины», народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО.

В организации также просят вспомнить о детях, которые до 5-летнего возраста находятся в исправительном заведении вместе с осужденными матерями: детские книжки, раскраски, альбомы с картинками станут для них настоящим подарком.

Собранную литературу планируется передать в колонию 22 февраля, в Международный день поддержки жертв преступлений.

Во время поездки в Качановскую колонию депутаты от «БЮТ-Батькивщины» обнаружили, что книжный фонд ее библиотеки устаревший ми малочисленный, говорится в сообщении.