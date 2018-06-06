Цушко снова обещает кого-то удивить

Напрасно адвокат Татьяна Монтян говорила, что как только главный милиционер страны появится в Украине, то сразу даст журналистам «феерическую пресс-конференцию». Василий Цушко появился, но «феерической пресс-конференции» не было: и до сих пор общественность с трудом представляет, что же произошло с ним. Так или иначе, накануне Дня независимости министра-социалиста можно было увидеть в… киевском детском саду для чад правоохранителей. Почему в качестве мишени был выбран именно это место, сказать трудно.

– Последним министром, который посетил наш детский сад, был покойный Кравченко, царство ему небесное, – сказала Александра Татарченко, директор заведения.

Цушко опоздал на полтора часа, представ перед камерами журналистов бодрым, энергичным и озабоченным. Единственное, что оправдывало его опоздание, это полное признание своей вины.

– Извините меня, пожалуйста. Но здесь такие обстоятельства, что я никак не мог иначе. Хотите плохо обо мне писать – пишите плохо. Хотите бить – бейте. Бейте меня, как у японцев бьют манекены, – министр оправдывался несколько раз.

Василий Петрович ходил в сопровождении немногословных телохранителей. В детском саду Цушко посетил кафе, заглянул в класс английского языка. Из-за лета заведение практически пустовало, и несколько чад можно было увидеть только в бассейне. Дети плескались, министр смотрел на них с грустью и усталостью, а корреспондент УНИАН спросил:

– Василий Петрович, а Вы помните, как ходили в детский сад?

– Помню. Это было в моем селе, где я родился (село Надречное Тарутинского района Одесской области. – Авт.). Только называлось это яслями. Располагались они в старой заброшенной церкви. Потом, конечно, построили детский сад, но я к этому времени уже вырос.

Еще раз извинившись за опоздание, Цушко дал небольшую пресс-конференцию, в ходе которой поведал, как тяжело ему исполнять министерские обязанности. Тем не менее, он делает все для того, чтобы вверенная ему Родиной система работала. Василий Петрович пообещал, что празднование Дня независимости пройдет спокойно и то, что работники МВД не будут задействованы в процессе агитации во время выборов. Министр наехал на предприятие «Ресурсы-документы» за то, что оно, будучи государственным, выполняет коммерческие заказы. Также Цушко назвал себя колхозником (иронизировал), а пожарных – «пожарниками» (не иронизировал). Василий Петрович с гордостью рассказал, как МВД запретило так называемым «казачьим формированиям» останавливать водителей на дорогах и прочих достижениях ведомства последнего времени. Свое министерство Цушко назвал экономической империей, вокруг которой «создалась целая система паразитов, которая под логотипом МВД обогащалась». Для того чтобы преодолеть эти тенденции, Цушко, в частности, увеличил количество своих заместителей.

Под конец Василий Петрович представил еще одного своего первого заместителя: по тыловому обеспечению – Федора Влада. Похоже, на плечи этого человека сейчас будут возложены одни из самых сложных задач по министерству. Сам-то Цушко уходит в отпуск, чтобы заняться политической деятельностью.

Представляя земляка - Федор Влад тоже уроженец Тарутинского района и много лет проработал в Одесской области; последняя должность: председатель облсовета, - министр сказал буквально следующее:

– Говорят, что я пложу мафию по национальному признаку. Это не так: он (Влад) не одной национальности со мной.

Все сразу догадались, что новый заместитель не молдаванин.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, как он себя чувствует, министр ответил:

– Хорошо себя чувствую. В День независимости, отдохну, а на следующий день начну агитировать. Здоровье у меня нормальное. И мы, может, к этой теме еще вернемся, но немного позже. Я уже буду говорить с вами как политик, как гражданин, как человек. Это будет в отпуске. Возможно, я вас удивлю, возможно, нет.

Вы уж постарайтесь, Василий Петрович. Надеемся, это будет феерично.

Антон Зикора