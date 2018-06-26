Вехи недели. Рейд Забзалюка, удар Саламатиным и отСЫРевшая дружба

Бютовцы решили вывести на чистую воду тех, кто перекупил их вчерашних соратников. Министром обороны стал мастер кулачного боя в сессионном зале парламента. Оппозиция обеспечила шумовой эффект президентскому напутствию депутатам. Камнем преткновения между Украиной и Россией стал украинский сыр.

Рейд с дискредитацией

Фракция БЮТ-«Батькивщина» решила не ограничиваться звуковым сопровождением президентского выступления во время открытия парламентской сессии, и решила показать своего «Джеймс Бонда». Им оказался ветеран афганской войны Роман Забзалюк, решивший по заданию партии тряхнуть стариной и совершить рейд во вражеский тыл. Правда, на этот раз его действия не были сопряжены со смертельной опасностью, более того – оказались щедро вознаграждены. 450 тысяч долларов – такова заявленная парламентарием сумма вознаграждения за переход из фракции БЮТ-«Батькивщина» в группу «Реформы ради будущего». Свои слова Забзалюк охотно подтверждает записями разговоров с Игорем Рыбаковым, сделанными на своевременно утерянный накануне разоблачения iPhone. Бывшие бютовцы из свиты Рыбакова, составляющие основу «реформаторской» группы, никак не могут определиться: то ли им требовать назад названную перебежчиком сумму, то ли сделать вид, что они тут ни при чем. Хотя после пленок Мельниченко украинское общество трудно удивить какими-либо аудиозаписями, спровоцированный Забзалюком скандал ударил по всему отечественному парламентаризму. Трагикомичным выглядит нежелание парламентского «шпиона номер один» передать полученные деньги на благотворительные цели. Неужели у «Батькивщины» действительно все плохо с финансированием?

Наблюдатели тесно связывают рейд Забзалюка с Андреем Кожемякиным, намекая на специальные навыки, полученные лидером парламентских «сердечников» во время службы в СБУ. К сожалению, Андрей Анатольевич не сумел приобрести необходимую гибкость. Например, в ходе беседы с Евгением Захаровым, которого оппозиция хочет выдвинуть на пост омбудсмена, Кожемякин выразил надежду, что тот будет защищать интересы противников власти, хотя у Уполномоченного по правам человека намного более широкие функции. Впрочем, шансы Захарова обогнать в гонке за право стать омбудсменом Нину Карпачёву, с 1998 года занимающую эту должность, и засидевшегося в кадровом резерве Геннадия Васильева, невелики.

Ударный министр

Виктор Янукович тем временем продолжает окружать себя министрами гренадерской комплекции, из-за чего Кабинет Министров приобретает устойчивое сходство с частоколом. Новой кадровой находкой президента стал занимавшийся полтора года без особых успехов продажей украинского вооружения за рубеж Дмитрий Саламатин. Похоже, в деле крушения челюстей политических оппонентов в бытность депутатом-«регионалом» Дмитрий Анатольевич преуспел куда больше. Видимо, Саламатин выглядит настолько преданным Януковичу, что ни отсутствие опыта, кроме срочной службы в Советской Армии, ни недавно обретенное украинское гражданство не помешали главе государства поставить его во главе самой большой на континенте армии. Депутаты уже принимают ставки, как быстро Саламатину дадут генерала армии по примеру Валерия Хорошковского.

Сегодня, откровенно говоря, Украине больше нужны не зубодробительные министры, а политики, способные эффективно защищать национальные интересы. В последнее время даже Николай Азаров превратился в русскоязычного украинского патриота. Нашего премьера, бюрократа до мозга костей, неподдельно зацепили пренебрежительные заявления главы российского Госпотребнадзора Геннадия Онищенко, давно и умело играющего «наместника Бога на Земле» в вопросах торговых отношений РФ с постсоветскими республиками.

ОтСЫРевшая дружба

Нормализовать ситуацию вокруг украинского сыра, который в соседнем государстве воспринимают с непонятной опаской, видимо, придется министру иностранных дел Константину Грищенко. Не зря же тот во время презентации основ внешней политики страны напирал на то, что украинская дипломатия будет эффективно защищать интересы граждан. Украине не стоит демонстрировать рабскую покорность в отношениях с Россией, даже учитывая рекордный товарооборот между нашими странами.

Евгений Магда