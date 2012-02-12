"Батькивщина", "Свобода" и "Фронт" сделали совместное заявление во Львове

Около 700 депутатов местных советов и представителей партий «Батькивщина», ВО «Свобода» и «Фронт Змін» приняли участие в общем собрании, которое состоялось во Львовской филармонии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО “Батькивщина”, по итогам заседания единогласно было принято заявление.

Как говорится в заявлении, участники собрания актива и депутатов местных советов Львовской области от этих партий, поддерживают подписание Соглашения о совместных действиях объединенной оппозиции 22 января на Софийской площади в Киеве и Соглашения о координации действий трех областных организаций партий, заключенного 1 февраля во Львове.

Авторы заявления признают, что «режим ЯНУКОВИЧА и Партии регионов является авторитарным и антиукраинским. Социально-экономическая, гуманитарная, международная политика нынешнего Президента и правительства доказали полную несостоятельность этой клики руководить государством. Обнищание людей, давление на предпринимателей, бесконечные коррупционные скандалы, репрессии против политиков, журналистов и творческой интеллигенции, назначение руководителями силовых ведомств лиц, которые еще недавно были гражданами России, – это только отдельные черты двухлетнего президентства ЯНУКОВИЧА. Его следствием является массовое недовольство украинцев и международная изоляция режима».

«Наша цель – вернуть человеку достоинство, народу – гордость за свое государство, а Украине – поступательное и демократическое развитие. Наш путь – координация действий объединенной оппозиции и общая победа над режимом ЯНУКОВИЧА. Мы понимаем, что исключительная ответственность лежит на тех местных советах, где большинство имеют оппозиционные силы. Советы должны стать очагами сопротивления режиму и местами практической консолидации и действенного объединения оппозиционных сил», - заявляют участники собрания.

Они обязуются: «координировать действия с партнерами по соглашению и отказаться от взаимной борьбы; никоим образом не сотрудничать с режимом ЯНУКОВИЧА и его ставленниками на местах; активно противодействовать всем антиукраинским инициативам режима; добиваться выполнения требований международного сообщества по восстановлению демократии, в частности резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы “Функционирование демократических институтов в Украине” от 26 января; координировать действия для подготовки и проведения честных выборов народных депутатов Украины, недопущения фальсификации голосования; выдвинуть согласованных единых кандидатов от объединенной оппозиции в мажоритарных округах».

Авторы заявления призывают все политические силы, которые представлены в местных советах Львовской области, присоединиться к координации действий объединенной оппозиции.

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Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Чернигове представители ВО "Батьківщина", ВО "Свобода" и "Фронт Змін" подписали соглашение о совместых действиях объединенной оппозиции. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба областной организации ВО "Батьківщина".

Соглашение, в частности, подписали руководители председатель Черниговской областной партийной организации ВО "Батьківщина" Александр КОДОЛА, председатель Черниговской областной организации ВО "Свобода" Андрей МИЩЕНКО и председатель Черниговской областной организации "Фронту Змін" Александр НЕРЕТА. Документ заключен на основе Соглашения о совместных действиях объединенной оппозиции Украины, которую 22 января 2012 года в Киеве подписали лидеры этих политических сил.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, "подписанием соглашения председатели областных организаций Черниговской области взяли на себя обязательство координировать совместные действия организаций политических партий в области для борьбы с антинародным режимом ЯНУКОВИЧА и его представителями на местах".

"Мы глубоко убеждены, что ключ к устранению режима – в единстве оппозиции, в четком распределении политического поля на черное и белое, на добро и зло, на Украину и ее оккупантов", - отметил А.КОДОЛА.

Во время встречи также обсуждено, что на выборах оппозиционные партии, которые подписали соглашение, будут выставлять одного общего кандидата на один мажоритарный округ, и вместе будут работать над тем, чтобы он победил кандидата от власти. А.КОДОЛА подчеркнул, что кандидат от объединенной оппозиции будет иметь 90% шансов на победу.

Организации, подписавшие соглашение, совместными действиями будут следить и обеспечивать проведение честных выборов народных депутатов Украины, установление их правдивых результатов и недопущение фальсификации голосования и искажения волеизъявления граждан. Предусмотрено заключение соответствующих соглашений между всеми районными и городскими партийными организациями в Черниговской области и согласование общих политических принципов и подходов на всех уровнях местных советов.

Соглашение открыто для подписания другими оппозиционными политическими силами области.

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В тот же день в Днепропетровске руководители областных организаций пяти оппозиционных партий – «Батькивщины», «Нашей Украины», «Фронту змін», «Свободы» и «Удара» - заключили соглашение о координации действий во время подготовки и проведения честных выборов в Верховную Раду в октябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно договору, оппозиционные партии отказываются от публичной критики друг друга, декларируют принципы взаимоуважения и сотрудничества.

По словам руководителя Днепропетровской областной организации партии «Фронт змін» Андрея ПАВЕЛКО, объединение дает шанс защитить голоса избирателей от фальсификаций и отобрать таких кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, чтобы «они впоследствии не стали «тушками» и не перешли в лагерь противников».

Также подписанты соглашения на пресс-конференции заявили, что общие кандидаты в народные депутаты в мажоритарных округах Днепропетровской области будут отбираться в процессе праймериза.

Руководитель областной Днепропетровской организации партии «Батькивщина» Антонина УЛЯХИНА заявила журналистам после подписания соглашения, что оппозиционные партии региона ведут активные переговоры с общественными организациями.

«После двухнедельных переговоров согласие присоединиться к оппозиционным партиям уже дали более 40 общественных организаций Днепропетровской области. Мы хотим, чтобы их было 140», - сообщила А.УЛЯХИНА.

По ее словам, оппозиционные партии Днепропетровской области намерены вскоре подписать отдельное соглашение с общественными организациями области о подготовке и проведении прозрачной избирательной кампании в Верховную Раду в октябре этого года.

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Накануне соглашение о сотрудничестве подписали председатели Волынских областных организаций "Батькивщины", "Свободы" и "Фронта змин". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской областной организации партии «Фронт змин».

Подписание Соглашения о совместных действиях объединенной оппозиции на Волыни состоялось на пресс-конференции лидеров областных организаций партий «Батькивщина», «Свобода» и «Фронт змин» Анатолия ГРИЦЮКА, Анатолия ВИТИВА, Александра ПИЗЫ и Игоря ГУЗЯ.

Документ был подписан на основании Соглашения о совместных действиях объединенной оппозиции Украины, которую 22 января 2012 года в Киеве подписали лидеры политических сил.

Политические силы, подписав соглашение, обязуются согласовывать позицию относительно деятельности областной и районных государственных администраций в Волынской области и будут координировать действия по обеспечению подготовки и проведения честных выборов народных депутатов Украины, обеспечению их правдивых результатов, недопущению фальсификации голосования и искажения волеизъявления граждан во время парламентских выборов в октябре 2012 года.

«Мы отмечаем, что единственным оппонентом для объединенной оппозиции является действующий режим, его антинародная и антигосударственная политика и те политические силы, которые его олицетворяют», - говорится в подписанном соглашении.

Важным аспектом соглашения является отказ от взаимной критики между оппозиционными партиями и отказ от взаимной борьбы друг против друга во время парламентских выборов и работы в новоизбранном парламенте.

Как сообщили политики, это лишь начало объединения оппозиции на Волыни. Следующим шагом будет присоединение к уже подписанному сегодня соглашению других оппозиционных партий области, которые изъявят желание работать совместно. Кроме того, в ближайшее время состоятся аналогичные подписания соглашений между руководителями районных и городских организаций партий «Батькивщина», «Фронт змин» и «Свобода». Планируется подписание соглашений и между депутатскими фракциями разных уровней советов упомянутых партий.