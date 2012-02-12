Суд обязал избирком зарегистрировать 38 наблюдателей от "Свободы"

11 февраля Житомирский апелляционный административный суд обязал областную избирательную комиссию зарегистрировать 38 официальных наблюдателей от ВО "Свобода" на промежуточных выборах по 41-му избирательному округу в Житомирский областной совет, которые пройдут в поселке Червоноармейск 12 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд принял, рассмотрев апелляционную жалобу ОИК на решение суда первой инстанции - Житомирского окружного административного суда, который 10 февраля вынес постановление, которым обязал ОИК зарегистрировать наблюдателей от кандидата в депутаты облсовета от ВО "Свобода" Сидора КИЗИНА.

С этим решением ОИК не согласилась и подала апелляцию.

Решением обоих судов установлено, что официальными наблюдателями могут быть не только жители Червоноармейского района, но и другие граждане, проживающие в Житомирской области, что отрицала областная избирательная комиссия.

В Житомирской областной территориальной избирательной комиссии УНИАН сообщили, что решение суда будет исполнено, а наблюдателей от ВО «Свобода» допустят к наблюдению за выборами 12 февраля.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля состоятся внеочередные выборы в Житомирский областной совет по одномандатному избирательному округу № 41, поскольку умер один из депутатов облсовета Павел Воевода.

Участие в выборах принимают 5 кандидатов - Александр ГИНГИЗОВ (партия УДАР), Александр ЗАХАРЧУК (КПУ), Виктор МАРЧЕНКО (Партия регионов), С.КИЗИН (ВО "Свобода") и Дмитрий КРОПАЧЕВ ("Фронт Змін").