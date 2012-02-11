Власенко: начальник колонии может сам приглашать к заключенным заграничных врачей

Начальник Качановской исправительной колонии Харькова Иван ПЕРВУШКИН имеет право самостоятельно решать, каких врачей допустить к осмотру экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО, говоря о составе международной комиссии врачей, которая в ближайшее время осмотрит экс-премьера.

«На каком основании они утверждают состав этой комиссии? Согласно закону, начальник колонии имеет право самостоятельно пригласить любого врача, и не нужно никому ничего утверждать, и не нужно ему ни к кому обращаться. Единственное условие, согласно закону, - это происходит, если в колонии нет соответствующего медицинского специалиста. Конечно, что в колонии нет специалиста по проблемам спины, это признали все. Конечно, ему не нужны приказы Минздрава, не нужно никаких указаний сверху, никаких согласований с прокуратурой. Он самостоятельно, это его право как начальника учреждения, имеет право это сделать. Он имел право самостоятельно пригласить иностранных врачей, и не было бы с этим никакой проблемы, и не нужно было бы этого делать через МИД и так далее», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что любой заключенный, в соответствии с законодательством Украины, имеет право на приглашение специалиста, которому он доверяет. «Это право пациента на выбор врача, если в медицинской части колонии нет соответствующего врача. И это не эксклюзив для ТИМОШЕНКО», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он предположил, что руководство Качановской колонии не решает самостоятельно вопрос допуска врачей, поскольку боится потерять работу. «Он чиновник в вертикали и он боится за свою должность», - заметил С.ВЛАСЕНКО.