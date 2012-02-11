Родные Тимошенко получают самые тревожные предупреждения

Дочь Юлии ТИМОШЕНКО Евгения не пойдет на парламентские выборы осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции в Днепропетровске сообщила председатель Днепропетровской областной организации партии «Батьківщина», тетя экс-премьера Украины Антонина УЛЯХИНА.

«Женя ТИМОШЕНКО не занимается политикой, она занимается свободой своей матери. Женя дважды в неделю посещает Качановскую колонию, и как никто другой хорошо осведомлена в ситуации с матерью», - отметила А.УЛЯХИНА.

По ее словам, семья Ю.ТИМОШЕНКО и ее родственники «бесконечно получают со стороны власти через разные источники предупреждения, что конечной целью является уничтожение Ю.ТИМОШЕНКО лично».

А.УЛЯХИНА также сообщила, что у нее лично также нет амбиций баллотироваться в парламент.

«Я бы с большим удовольствием ездила в Киев в гости к Юлии ТИМОШЕНКО, чем сейчас в Качановскую колонию», - заявила А.УЛЯХИНА.

***

Как сообщал УНИАН, вчера дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения подала в Генеральную прокуратуру заявление о пытках, применяемых к ее матери в Качановской исправительной колонии.

Об этом Е.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам на выходе из Генеральной прокуратуры.

«Я подала заявление о преступлениях, которые все время совершается в отношении моей матери. Эти преступления заключаются в том, что ее незаконно осудили и ей не оказывают медицинскую помощь, она все время находится в состоянии ощущения боли и не может двигаться», - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

В то же время, заметила дочь Ю.ТИМОШЕНКО, ее мать заставляют двигаться и выполнять какие-то физические упражнения.

Также пытками Е.ТИМОШЕНКО считает то, что медицинские работники фальсифицируют данные о состоянии здоровья ее матери. «Когда она теряет сознание на два часа, на следующий день говорят, что этого не было», - заметила она.

К пыткам она отнесла также то, что в камере, где содержалась Ю.ТИМОШЕНКО, все время горел свет. «Они пытают человека светом, видеонаблюдением, поэтому мы этот факт изложили в заявлении, и надеюсь, что прокуратура откроет уголовное дело по данным фактам», - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

Ее адвокат Николай ЕРЕМЕНКО сообщил, что в заявлении Е.ТИМОШЕНКО требует возбудить уголовное дело по фактам пыток ее матери. Он объяснил, что это ст. 127 Уголовно-процессуального кодекса. «В связи с тем, что эти пытки осуществляются группой лиц, объединенных в преступную организацию, в действиях этих лиц есть признаки преступления, предусмотренные Уголовным кодексом», - сказал он.

Адвокат объяснил, что этим заявлением они запустили правовой механизм, который позволяет защищать людей от пыток.

«Речь идет не только о возможности привлекать к ответственности национальному законодательству виновных в пытках, но и в случае, если этот механизм не сработает и не защитит человека от пыток, можно запускать механизм международный», - сказал он, добавив, что идет речь об обжаловании таких действий в международных трибуналах, как было неоднократно в истории.