Присяжнюк - о сыре: катастрофы здесь нет

Вопрос экспорта-импорта продуктов питания между странами возникают всегда.

Об этом заявил министр аграрной политики Николай Присяжнюк в эфире Шустер Live, комментируя вопрос импорта украинского сыра в Россию.

"Я хотел бы, чтобы эта тема не была сильно политизирована и не вызывала такого ажиотажа. Особенно информационного", - отметил министр.

"Вопрос продуктов питания, особенно импорта-экспорта, он возникает всегда... Такие вопросы рабочие и согласования возникают между всеми странами", - добавил он.

Присяжнюк уточнил, что украинские предприятия поставляют сыр в 16 стран мира и "в каждой стране свои стандарты".

"Катастрофы здесь нет", - подытожил он, добавив, что Россия остановила поставки лишь 3 предприятий из 18, которые импортируют сыр в эту страну.

Как известно, Роспотребнадзор начал изымать из оборота в России и приостановил ввоз в РФ сыров украинских производителей ЧП "Прометей" (Черниговская область), АО "Пирятинский сырзавод" (Полтавская область) и ООО "Гадячсыр" (Полтавская область).

Украинская правда