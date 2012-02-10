Столичная власть наладила диалог с промышленным сектором

Впервые за последние несколько лет столичная власть наладила связь с промышленным сектором Киева. Об этом заявил председатель Совета директоров предприятий и организаций города Киева, директор ПО «Киевприбор» Александр Осадчий.

«Мы мечтали о таком диалоге не один год. Совет директоров предприятий Киева работает с 2006 года, однако, мы не могли найти взаимопонимания с предыдущей властью города. Сегодня же ситуация коренным образом изменилась. Я благодарен лично Александру Попову за такое внимание к промышленному комплексу и современный подход к взаимодействию бизнеса и власти», - отметил председатель Совета директоров предприятий и организаций города Киева, директор ПО «Киевприбор» Александр Осадчий.

Он отметил, что и сегодня в промышленном секторе остается масса проблем, крупнейшая из которых - нехватка заказов.

«Имея такой потенциал, Киев может обеспечивать ряд своих отраслей необходимыми ресурсами - материалами, оборудованием, кадрами. Я считаю, что в первую очередь мы должны производить продукцию для внутреннего пользования, для киевлян. И сегодня мы наконец-то почувствовали, что власть проявила заинтересованность в таком сотрудничестве. Ведь мы можем предложить не только качественный продукт, но и увеличение налога в городскую казну, новые рабочие места, и как результат - весомый вклад в развитие экономики Киева в целом», - подчеркнул Александр Осадчий.

Он добавил, что промышленный комплекс города имеет большие возможности в машино-и авиастроении, в производстве энергосберегающих технологий.

Напомним, что в течение последнего года глава КГГА Александр Попов осуществил визиты на предприятия столицы, в результате чего был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.