Бережная хочет льгот для предприятий, которые возьмут молодежь на работу

Народный депутат Ирина БЕРЕЖНАЯ (фракция Партии регионов) инициирует изменения к законодательству, предусматривающие предоставление налоговых льгот предприятиям, которые берут на работу молодых специалистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе И.БЕРЕЖНОЙ.

Во время круглого стола с лидерами молодежных организаций, посвященном обсуждению ее законопроекта «О трудоустройстве выпускников профессионально-технических и высших учебных заведений», депутат отметила, что государство должно предусмотреть льготы предприятиям, которые предоставляют рабочие места молодежи.

«После экономического кризиса ситуация на рынке труда только ухудшилась, и молодежи все тяжелее реализовать предусмотренное Конституцией право на труд. Я хочу вместе с вами отстаивать это право, поскольку понимаю сложность этой проблемы, с которой ежегодно сталкиваются сотни тысяч выпускников высших учебных заведений и техникумов. Я также надеюсь на вашу поддержку в этом законотворческом процессе», - сказала И.БЕРЕЖНАЯ, обращаясь к участникам круглого стола, - более 60 представителей всеукраинских молодежных общественных организаций.

По словам народного депутата, ее законопроект разработан таким образом, чтобы «в выигрыше оказались все – и государство, и работодатель, и работник». «Государство должно стимулировать трудоустройство молодежи, чтобы сократить показатель безработицы, работодатель будет иметь заинтересованность в налоговых льготах, а также в том, что будет иметь специалиста, который владеет современным образованием, а молодой выпускник получит опыт и первую зарплату», - сказала народный депутат.

В ходе дискуссии лидеры молодежных организаций высказали ряд идей, которые могут быть реализованы в этом законопроекте, или могут стать предметом новых законодательных инициатив. В частности, председатель МОО «Молодежный центр Киева», председатель оргкомитета I Всеукраинского моделирования Верховной Рады Украины Роман ГРИГОРИШИН отметил необходимость стимулирования профсоюзного движения молодых специалистов. В то же время представитель Лиги студентов Ассоциации законодателей Украины Александр БОРИШКЕВИЧ подчеркнул важность законодательно гарантированных льгот для молодых предпринимателей, которые решили начать собственное дело.

Во время обсуждения также звучали предложения о введении в высших учебных заведениях обязательной производственной практики, создании молодежных тренинговых центров по вопросам стимулирования трудоустройства, а также создании общегосударственной мультимедийной платформы, где бы предусматривалось наличие баз данных работодателей.

И.БЕРЕЖНАЯ вступила с инициативой создать общую рабочую группу с представителями молодежных организаций с целью доработки законопроекта. «Я надеюсь, что мы сможем подготовить качественный документ и внести его на рассмотрение парламента уже во время нынешней сессии», - подчеркнула депутат.