Шуфрич по политическим мотивам реагирует на любой дымок

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич заявил, что в истории пожаротушения ликвидация лесного пожара в Херсонской области будет одной из самых блестящих и результативных операций. Об этом сообщает сайт ПР.

По его словам, сейчас в отдельных местах происходит задымление травы, которую моментально заливают водой, хотя ей можно было дать возможность просто выгореть без всякой угрозы. «Ввиду того, что сюда стянуты такие силы, в том числе и по политическим мотивам, мы реагируем на любой дымок», - отметил глава МЧС.

«За границей подобные пожары тушат неделями, мы же справились за сутки. Причем за границей никто никого ни в чем не обвиняет, а просто все объединяются для того, чтобы остановить беду», - подчеркнул Шуфрич.