В киевских школах замерзли прокуроры

В некоторых учебных заведениях Деснянского района Киева температура воздуха составляет +14 градусов по Цельсию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, это факт был выявлен в ходе проверки учебных заведений города, которая проводится по поручению прокурора Киева Анатолия МЕЛЬНИКА.

Так, выборочной проверкой, проведенной с привлечением специалистов СЭС, установлено, что в некоторых учебных заведениях Деснянского района Киева температура воздуха составляет +14 градусов С, что нарушает санитарные нормы и может привести к вспышке заболеваемости детей. С целью устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц прокурор Деснянского района внес представление председателю райгосадминистрации.

Кроме того, по результатам проверки выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на организацию питания детей, на общую сумму почти 4,2 млн. грн., и возбуждено 6 уголовных дел.

Одновременно с целью проверки соблюдения учебно-воспитательными заведениями требований законодательства относительно профилактики заболеваемости среди детей путем С-витаминизации блюд, дополнительной витаминизации детей поливитаминными препаратами и тому подобное прокуратура направила соответствующее поручение санитарно-эпидемиологической службе Киева.

Проверка учебных заведений продолжается.