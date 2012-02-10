Кучма считает, что России нужен Путин

России на данном этапе нужен Владимир ПУТИН, заявил экс-президент Украины Леонид КУЧМА в пятницу на заседании Клуба главных редакторов СНГ в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я убежден, что России сегодня нужен ПУТИН. Но ПУТИН будет другим", - сказал Л.КУЧМА, отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к прошедшим в России митингам - на Болотной площади в Москве и в других места.

Экс-президент считает, что «России повезло, они могли наблюдать за процессами «оранжевой революции» в Украине». По его мнению, «конечно, какие-то выводы Россия наверняка сделала».

«Я думаю, в России однозначно уже поняли, что (если полагаться) только на сырье, можно оказаться в том положении, в каком оказался Советский Союз во времена Леонида Ильича Брежнева - приходи, бери голыми руками: только опустили цены на нефть, и Советский Союз рассыпался», - добавил Л.КУЧМА.

Он отметил, что сегодня основой всей мощи России являются нефть, газ, другие виды сырья, но РФ не может потягаться на мировых рынках своей высокотехнологичной продукцией, за исключением некоторых видов оборонной продукции, но это – «старые запасы».

«Значит, надо думать, как исправлять положение. Я считаю, что над многими проблемами мы могли бы работать вместе», - подчеркнул экс-президент Украины.