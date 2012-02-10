КГГА усилит социальную защиту чернобыльцев

Выполнение Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве, подписанного между Киевской городской государственной администрацией и Киевской городской организацией Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» 14 декабря 2011 года, было предметом разговора столичной власти с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба, с чернобыльцами во Дворце ветеранов встретился заместитель председателя КГГА Леонид Новохатько. Он рассказал об основных мероприятиях, которые осуществляет власть для улучшения социальной защиты чернобыльцев.

Как отметил Леонид Новохатько, больше всего чернобыльцы нуждаются во внимании и качественном медицинском обеспечении. Именно поэтому глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов инициировал увеличение ассигнований из городского бюджета на медицинское обслуживание чернобыльцев.

Так, по сравнению с 2011 годом, в бюджете-2012 значительно увеличились средства, предусмотренные на медобслуживание. Расходы на льготное зубопротезирование увеличились на 50%, они составили 529,5 тыс. грн. Также городской властью предусмотрено финансирование Киевского городского центра радиационной защиты населения для приобретения современного оборудования и проведения капитального ремонта отделений стационара. Кроме того, на 45% увеличено финансирование на питание. А расходы на приобретение медикаментов в этом году запланировали на 25% больше. На 15% увеличены расходы на обеспечение инвалидов города Киева техническими и другими средствами реабилитации.

К 26-й годовщине Чернобыльской катастрофы из бюджета города будет выделена материальная помощь. Ее получат: дети-инвалиды, дети-сироты, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС-инвалиды I группы, вдовы (вдовцы).

«Безусловно, за одну встречу невозможно всем ответить на волнующие вопросы. Однако, благодаря Меморандуму, встречи представителей городской власти с чернобыльцами будут происходить и в дальнейшем. В первую очередь для того, чтобы мы действительно могли оперативно помогать киевлянам, которые, рискуя собственным здоровьем и жизнью, спасли нашу столицу», - отметил Леонид Новохатько.

По информации Главного управления труда и социальной защиты населения, на 1 января 2012 года в Киеве проживает почти 88 тысяч человек, имеющих статус пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Из них 49 тысяч - участники ликвидации последствий аварии, 23 тысяч - потерпевшие, 13 тысяч - пострадавшие дети, 445 человек - участники других ядерных аварий, а также 4 тысячи - вдовы (вдовцы), опекуны детей-чернобыльцев. Почти половина всех чернобыльцев Киева проживает в Деснянском и Дарницком районах.