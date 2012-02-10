Почему украинским ферросплавщикам пришлось сокращать производство

Украинские ферросплавные предприятия в 2011 году были вынуждены сокращать производство, несмотря на то, что их основные потребители - металлургические предприятия нарастили выплавку стали.

Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции в УНИАН «Украинская ферросплавная отрасль: итоги 2011 года; перспективы на 2012 год» сказал экс-заместитель министра промышленной политики Украины Сергей ГРИЩЕНКО.

По его мнению, это абсолютно неприемлемая ситуация для ферросплавной подотрасли. «В 2011 году в Украине было произведено приблизительно 35,4 млн. тонн стали, что на 5,7% больше, чем в 2010 году. Казалось бы, что при таких показателях роста ферросплавщики Украины тоже должны были чувствовать себя лучше. Но, к сожалению, на фоне роста в металлургии в целом, ферросплавная подотрасль продемонстрировала 11-процентное снижение производства. Цифра эта для предприятий неодинакова: более-менее сохранили объемы производства Стахановский и Никопольский ферросплавные заводы, тогда как Запорожский снизил почти на 30%. Такая плачевная ситуация сложилась на "ЗЗФ" в том числе и по причине резкого роста стоимости электроэнергии для этого предприятия», - отметил С.ГРИЩЕНКО.

В итоге, по его словам, рост выплавки стали в Украине был обеспечен за счет импортных ферросплавов. «Это, безусловно, порадовало зарубежных конкурентов наших ферросплавных предприятий. Можно было бы еще понять, если бы речь шла об увеличении импорта ферросплавов так называемой малой группы, которые мы в Украине не производим. Но почему возрос импорт силикомарганца, ферромарганца, то есть по тем сплавам, по которым Украина лидирует на мировом рынке?» - сказал эксперт.

В этой связи, по его мнению, госорганы должны были уже давно задействовать нормы ВТО для защиты украинского рынка ферросплавов. «Но этого так и не произошло», - констатировал он.

С.ГРИЩЕНКО обратил внимание на то, что ферросплавные предприятия, в первую очередь Запорожский завод ферросплавов, испытывают жесткое давление со стороны энергетиков. «Будучи очень энергоемкими, являясь покупателями больших объемов электроэнергии, ферросплавные заводы вправе рассчитывать на определенные преференции со стороны поставщиков электроэнергии. Но, к сожалению, мы этого не видим в отношениях украинских ферросплавщиков и энергетиков», - сказал он и добавил: «Сегодня в вопросе обеспечения ферросплавных предприятий электроэнергией значительно большую роль играют специфические взаимоотношения между финансово-промышленными группами».

Как сообщал УНИАН, «Запорожский завод ферросплавов» на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для "ЗЗФ" возрос на 35% - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с заводом договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего "ЗЗФ" был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления.

В результате роста цен на электроэнергию ПАО «Запорожский завод ферросплавов» сократило загрузку мощностей с 70% (по состоянию на начало 2011 года) до 40%. За 2011 год "ЗЗФ" был вынужден уволить 1 400 работников. В 2011 году "ЗЗФ" снизил объемы производства по сравнению с 2010 годом на 29,2%. Средняя зарплата на предприятии сократилась на 20%.