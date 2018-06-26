Эксперты: оппозиция должна быть не на стороне отдельных групп, а на стороне всего общества

Представители украинской оппозиции продолжают активно обсуждать дальнейшие шаги после подписания в день Соборности 22 января Соглашения о совместных действиях объединенной оппозиции Украины. Мы обратились к политическим экспертам с просьбой прокомментировать факторы как способствующие, так и препятствующие сближению оппозиционных сил накануне парламентских выборов 2012 года.

Отметим, эксперты разошлись в своих мнениях, что свидетельствует о неоднозначности процесса объединения оппозиции.

Вадим Карасев:

ОППОЗИЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НА СТОРОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП, А НА СТОРОНЕ ВСЕГО ОБЩЕСТВА

Объединить оппозицию может политическая повестка, которая ориентирована не на локальный региональный сегмент, не на секторальный профсоюзный корпоративный интерес, а на то, что называется обществом. Чем больше оппозиционная повестка будет покрывать общество, тем больше будет возможностей для объединения.

На данном этапе развития украинской политики оппозиция должна быть не на стороне отдельных групп, а на стороне всего общества, на стороне гражданина. Главное, это связать и завязать все оппозиционные силы с оппозиционными настроениями самого общества. Здесь инструментом связывания общества и всех оппозиционных сил должны служить не проблемы языка, не проблемы регионов, не проблемы, связанные исключительно с какими-то культурно-просветительскими интересами или запросами, а прежде всего, надежда и устремленность вывести украинское общество из нынешнего исторического и политического тупика.

Оппозиции нужно быть не оппозицией одной части страны, а всей Украине, тем более что сегодня одним из не планируемых, но реальных результатов политики власти является объединение страны. Страна сегодня объединяется на основе общих социальных проблем, общих экономических проблем, объединяется усталостью от коррупции, произвола, криминала.

Если сегодня кто-то будет забрасывать в качестве объединительных идей от оппозиции, например, проблемы языка либо проблемы признания-непризнания воинов УПА – это будет исключительно реакционная идея, которая будет раскалывать страну и оппозицию. Ключ к объединению оппозиции – это объединять общество. Объединять общество – это значит, его защищать и давать ему надежду. Если оппозиция примет такую стратегию, она будет едина и непобедима. Если нет – она уже изначально будет обречена на поражение.

Если оппозиция защитит и объединит общество, даст обществу надежду и станет оппозицией надежды, то, безусловно, ядром, социальным кристаллизатором оппозиции буду средние слои населения, которые стремятся к справедливому антикоррупционному и антикриминальному свободному европейскому будущему.

Игорь Жданов:

ГДЕ ДВА УКРАИНСКИХ ПОЛИТИКА – ТАМ УЖЕ ПЯТЬ ГЕТМАНОВ

Сегодня самая большая проблема оппозиции – не цель, вокруг которой они могут объединиться. Я думаю, цель понятна – это борьба с тем политическим режимом, который сейчас существует в Украине, это борьба против президента и за возвращение к демократическим завоеваниям. Если оппозиции удается объединиться вокруг цели, то начинают мешать какие-то личностные вещи. Координации действий и, возможно, объединению в каких-то случаях мешают личные амбиции отдельных лидеров оппозиции. Есть такая народная поговорка – где два украинца, там три гетмана. К сожалению, это касается и большинства украинских политиков, потому что там уже не три гетмана, где два политика, а целых пять.

Сейчас существует КОД, который претендует на то, чтобы его признали настоящей объединенной оппозицией, есть партии, которые вне КОДа (та же «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, другие партии). Очень бы не хотелось, чтобы сейчас начались разборки, кто настоящая оппозиция, а кто не настоящая. Начнут бороться между собой оппозиционеры, а победить может власть. Надо свои амбиции спрятать в ящик и определить принципы, на которых можно работать.

Если у кого-то из оппозиционеров есть конкретный план выхода страны из кризиса, это очень хорошо. Потому что сейчас для избирателя важна не только критика действий правительства, но и конкретные предложения и видение, как выводить Украину из кризиса. Понятно, что нынешнее правительство, не смотря на все заявления, проводит только псевдореформы, которые только бьют по предпринимателям, пенсионерам, афганцам и чернобыльцам. Структурными реформами здесь и не пахнет. Это правительство завело страну в тупик и его надо менять вместе со всей властью. Поэтому если завтра оппозиционеры станут властью, они должны что-то предъявить обществу, план каких-то первоочередных шагов, не ждать полгода, а работать сразу после выборов.

Уже сейчас можно говорить о том, что у Анатолия Гриценко есть свои видения в сфере национальной безопасности и обороны, у Бориса Тарасюка видение развития внешней политики, у Романа Зварыча - реформирования уголовного судопроизводства, Наталия Королевская выступила со своим видением развития национальной экономики, она пытается защищать предпринимателей от того произвола, который есть. Сейчас оппозиционным силам нужно поступиться амбициями, принять все предложения, объединить наиболее интересные и реалистичные вещи в единый план оппозиции, который будет способствовать выводу Украины из кризиса.

Михаил Погребинский:

ВМЕСТЕ МОЖНО ВЗЯТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОТДЕЛЬНЫМИ КОЛОНАМИ

Я считаю, что объединение оппозиции не произойдет. Во всяком случае, такое, о котором говорила Тимошенко: что нужно всем, одной колонной. Это невозможно по разным причинам. И здесь не только речь об амбициях и о том, что где два украинца, там три гетмана. Здесь и несовместимость, и нерациональность такого объединения, поскольку вместе можно взять меньше, чем отдельным колонами. Это очевидно любому технологу. Люди, которые готовы проголосовать за Тимошенко или Гриценко, не будут голосовать, если в списке будет Тягнибок или Михальчишин.

Можно было бы сформировать еще одну националистическую колонну из маленьких национал-демократических партий, но шансов, что они бы набрали 5% на выборах – очень мало.

Объединение оппозиции в том варианте, который сейчас обсуждается, - поддержка единого кандидата по мажоритарке – это возможно во многих округах. Особенно просто это будет сделать в тех округах, где оппозиция не имеет шансов, то на юге или востоке. Там будет легче договориться: мы поддержим вашего кандидата, все равно у нас шансов нет.

А на Западе будут проблемы. Там есть амбициозные люди. Некоторые из них вообще не входят в объединительный процесс и захотят баллотироваться - поэтому люди будут конкурировать на оппозиционном поле.

Валерий Дымов:

НА ПУТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОГУТ СТАТЬ ТОЛЬКО АМБИЦИИ НЕКОТОРЫХ ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ

Я уже неоднократно высказывался, что у оппозиции нет другого пути, чем объединение для победы на выборах в 2012 году. Только объединение оппозиционных сил в Верховной Раде способно противостоять планам относительно фальсификаций и монополизации власти в ВР президентом.

Помешать этому объединению могут стать только амбиции некоторых лидеров оппозиции.

Сейчас идут процессы по созданию какой-то «псевдоправиці». Костенко с Ющенко и другими людьми, которые не преодолевают избирательный барьер, будут объединяться, им что-то обещают. Власти считают, что стимулирование амбиций лидеров будет достаточно, чтобы оппозиция не объединилась.

Идеальным вариантом для оппозиции был бы единый список, о котором еще когда-то говорил Вячеслав Кириленко и сейчас говорит Юлия Тимошенко.

Некоторые эксперты говорят, мол, избиратели Тягнибока не будут голосовать за Кличко или избиратели Яценюка не будут голосовать за Тягнибока. Думаю, этот вопрос при желании можно было бы решить. Тем более, если слоганом и лейтмотивом оппозиционных сил был бы лозунг: кто не с нами - тот за власть.

Программа минимум для оппозиции – это пакт о взаимоненападении. Второй этап – единый кандидат от оппозиции по округам по мажоритарке. Третий – единый список.

Было бы очень хорошо, если бы оппозиция осознала, что единый список - это лучший вариант для нее. Но не думаю, что сегодня он возможен.

Владимир Фесенко:

ЧЕМ БОЛЬШЕ ИДЕОЛОГИИ – ТЕМ МЕНЬШЕ ГОЛОСОВ

Традиционный мотив объединения оппозиции – вызовы со стороны власти, ее жесткие действия по отношению к оппозиционерам, а также – вернуться к власти самим. Если они поймут, что объединение, хотя бы тактическое, временное, будет способствовать разрушению монополии режима Януковича – это и будет способствовать их объединению. Все остальное будет только мешать, в том числе и идеологические факторы. В нынешней оппозиции есть радикально-националистические движения – ВО «Свобода». И необходимость поиска хоть какого-то программного компромисса со «свободовцами», заигрывание с националистической риторикой – будет слабым местом оппозиции, будет постоянным «яблоком раздора» и будет сужать электоральную базу. Чем больше нынешняя оппозиция будет идеологической – тем меньше она получит голосов на выборах. Это один из парадоксов, который, к сожалению, сегодня присутствует в украинской политической жизни.

Способствовать объединению оппозиции может дефицит сильных кандидатов-мажоритарщиков. Поэтому легче создать единый список таких кандидатов. Но на проходных округах, где больше будет конкуренция среди оппозиционных партий – объединиться будет сложней и найти компромисс по такому списку (Галицкие области). Препятствие – конкуренция партийных интересов. Потому создать единый список, как к тому призывает Тимошенко, – это полная утопия при нынешней избирательной системе, когда в выборах смогут участвовать только партии. В этой ситуации – никакого единого списка не будет, потому что идти под чужим партийным флагом – значит обречь на поражение и забвение свой партийный бренд. К тому же, препятствовать такому объединению будет и тот факт, что сегодня основные оппозиционные силы имеют либо очень хорошие, либо неплохие шансы на преодоление 5% избирательного барьера. Им нет смысла объединяться, если они сами могут преодолеть барьер и привести свою фракцию в парламент.

В то же время в нынешних условиях для оппозиционных партий более перспективной представляется ставка на сотрудничество с новыми общественными движениями, в частности с предпринимательским движением. Пока оппозиция недостаточно использует этот ресурс. Можно отметить, пожалуй, только активное взаимодействие Наталии Королевской с предпринимательским движением. Оппозиционерам стоит обратить внимание и на ее идею о выдвижение активистов общественных движений в избирательных списках оппозиции и в качестве единых кандидатов оппозиции в мажоритарных округах. Союз оппозиции с новыми общественными движениями может иметь стратегическое значение на парламентских выборах.

Любовь Лещина