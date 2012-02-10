Обследовать Тимошенко будут два немца и пять канадцев

Защита бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня или в понедельник обратится к руководству Качановской колонии и пенитенциарной службы с просьбой, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО дала согласие на то, чтобы в состав медицинской комиссии по ее обследованию вошли народные депутаты от фракции «БЮТ-Батьківщина» или НУ-НС, имеющие медицинскую профессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он также подтвердил, что в понедельник ожидается приезд в Украину иностранных медиков, которые должны принять участие в работе комиссии по обследованию Ю.ТИМОШЕНКО.

«В понедельник ожидается приезд специалистов - это два специалиста немецкой клиники и 5 канадцев», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он также сообщил, что сегодня состоялась встреча народных депутатов Украины из фракции «БЮТ-Батьківщина» и из фракции НУ-НС с представителями Министерства здравоохранения по поводу обследования Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской колонии.

Он отметил, что представители Минздрава во время этой встречи не высказывали возражений, чтобы в составе комиссии по обследованию Ю.ТИМОШЕНКО были представители Красного Креста.

А.КОЖЕМЯКИН заверил, что «Минздрав готов приступить к выполнению своего плана обследования Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской колонии с проведением лабораторных исследований». Он также сообщил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО сегодня, если успеет, или в понедельник обратится по поводу того, чтобы в медкомиссию вошли один или два народных депутата, имеющих медицинскую профессию.

А.КОЖЕМЯКИН утверждает, что в Минздраве не видят препятствий для введения в комиссию народных депутатов, но отмечают, что для этого должно быть согласие Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля в Министерстве иностранных дел заявили, что МИД ожидает, что иностранные врачи с 13 февраля приступят к обследованию состояния здоровья бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.

По данным внешнеполитического ведомства, на сегодняшний день только немецкая сторона передала все необходимые документы, засвидетельствованные в предусмотренном законодательством порядке. «В то же время мы ожидаем должным образом оформленные документы канадской стороны, что позволит привлечь канадских специалистов к работе в совместной медицинской комиссии в рамках украинского правового поля», - говорится в сообщении.

Также, сообщили в МИД, до сих пор украинской стороной не получен перечень медицинского оборудования и соответствующих документов, которые планируется ввезти на территорию Украины для проведения обследования Ю.ТИМОШЕНКО.

«Убеждены, что эти вопросы будут урегулированы в кратчайшие сроки, что позволит создать необходимое правовое поле для работы совместной медицинской комиссии с 13 февраля т.г.», - подчеркнули в Департаменте информационной политики МИД.

Напомним, 8 февраля защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что власть Украины препятствует организации независимого обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

"Государство в лице Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Государственной пенитенциарной службы все время ставят какие-то преграды этому", - сказал С.ВЛАСЕНКО. "Немецкие и канадские врачи готовы приехать в любой момент. При этом украинская власть уже вторую неделю выдумывает какие-то отговорки", - добавил защитник экс-премьер-министра.

Сегодня, 10 февраля, на сайте Генпрокуратуры размещено сообщение, в котором отмечается, что ГПУ в пределах своей компетенции, будет способствовать обеспечению организации обследования международными и украинскими специалистами Ю.ТИМОШЕНКО в понедельник, 13 февраля.

«В понедельник, 13 февраля 2012 года, в Украину прибывают специалисты из Федеративной Республике Германии и Канады, которые вместе с украинскими врачами проведут комиссионное обследование Ю.ТИМОШЕНКО. Генеральная прокуратура Украины, в пределах своей компетенции, будет способствовать обеспечению организации обследования международными и украинскими специалистами Ю.ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении.