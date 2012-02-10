Двое депутатов Яценюка выехали из Украины - у них ожидаются обыски

Сегодня утром, около 6.30, сотрудники правоохранительных органов начали обыски в квартирах нескольких сотрудников ЧАО «Стальканат-Силур» и двух адвокатов руководства частного акционерного общества, сообщил УНИАН Виталий МИРОШНИКОВ - пресс-секретарь совладельца этого предприятия и председателя областной организации партии «Фронт змiн» Владимира НЕМИРОВСКОГО.

«Пока не могу сказать, кто санкционировал эти обыски, - добавил он, - и сколько всего квартир подверглись обыскам. Их около десятка. Но знаю, что по всем адресам силовики врывались одновременно - ровно в 6.30 утра».

По его словам, ожидаются также обыски квартир руководства облорганизации «Фронта змiн» депутатов Одесского облсовета В.НЕМИРОВСКОГО и Сергея ФАЕРМАРКА, которые недавно покинули пределы Украины.

Городские лидеры партий "Фронт змін" и ВО "Батьківщина" – в связи с фактами грубого давления силовиков и начатых репрессий - призвали своих сторонников и всех одесситов выйти сегодня в 13.00 к стенам Одесской областной госадминистрации на митинг протеста «Нет - правовому беспределу!».

«То, что сейчас происходит в Одессе, это - просто выкручивание рук активистам политпартии, - прокомментировал ситуацию лидер фракции «Фронт змiн» в Одесском горсовете Александр ОСТАПЕНКО. - Пытаются надеть на них наручники и бросить в кутузку, как раньше это сделала с ЛУЦЕНКО, ТИМОШЕНКО и другими. Причем, силовики перешли от репрессий в столице в областные центры - Харьков, Винницу, Хмельницкий, превращая их в тенденцию. И вскоре это может коснуться каждого».

В Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области не смогли подтвердить или опровергнуть факты проведения обысков, посоветовав обратиться в пресс-службу прокуратуры Одесской области, поскольку именно следователи прокуратуры проводят расследование по уголовным делам, возбужденным в отношении должностных лиц ЧАО «Стальканат-Силур».

Однако пресс-служба прокуратуры Одесской области не доступна для комментариев, не располагали ее сотрудники сведениями о причинах задержания экс-гендиректора предприятия Леонида ШЕМЯКИНА.

Между тем, адвокат Л.ШЕМЯКИНА сообщил УНИАН, что его «подзащитный уже освобожден из-под стражи Приморским райсудом Одессы под подписку о невыезде».

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года группа вооруженных людей в камуфляжной форме пыталась осуществить силовой захват ЧАО «Производственное объединение «Стальканат-Силур». Они сломали забор, представились сотрудниками УБОП и заявили, что намерены провести обыск на предприятии. Однако выяснилось, что они не имеют на это законного основания, поскольку постановление суда о проведении обыска по дате совпадает с решением суда о прекращении уголовного дела по факту фиктивного банкротства ОАО «Стальканат».

Экс-председатель ОАО «Стальканат» Л.ШЕМЯКИН, который много лет возглавляет областное объединение работодателей, был задержан 6 февраля, по словам родственников, после шестичасового допроса. Накануне задержания в квартире и в офисе 67-летнего Л.ШЕМЯКИНА был проведен обыск, во время которого были изъяты документы, деньги и фамильные ценности.

Родственники Л.ШЕМЯКИНА связывают обыск в квартире и в офисе Л.ШЕМЯКИНА, а также взятие его под стражу с ситуацией, возникшей вокруг «Стальканата».

Руководитель Отдела по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО заявил УНИАН, что никаких комментариев по поводу задержания Л.ШЕМЯКИНА со стороны УМВД не будет, и посоветовал обратится по этому поводу в прокуратуру области.

В свою очередь, начальник пресс-службы прокуратуры Одесской области Елена АБРАМОВА сказала УНИАН, что «никаких сведений или указаний на этот счет пока не имеет».